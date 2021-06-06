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    20:15, 05 Июнь 2021 | GMT +6

    Казақ күресі моя стихия - сотрудница жамбылского СОБРа

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Призером республиканского турнира по қазақ күресі стала старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования и мама четверых детей Маржан Умирбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в честь 150-летия Кажымукана Мунайтпасова во Дворце спорта «Тараз-Арена» прошел республиканский турнир по қазақ күресі. В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов.

    В зрелищных схватках на борцовских коврах попробовала свои силы и Маржан Умирбекова, старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Жамбылской области. Она провела четыре схватки, в трех из которых одержала победу. По результатам турнира Маржан Умирбекова завоевала «бронзу» в весовой категории 77 килограммов.

    Бронзовая призерка признается, что каждая схватка была непростой. Все участники были решительно настроены на победу.

    Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, девушка занимается спортом с детства, является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Последние несколько лет по определенным обстоятельствам перестала ходить на тренировки. К турниру Маржан готовилась всего несколько недель, но, несмотря на это смогла завоевать призовое место.

    «Благодаря участию в турнире, поняла, что қазақ күресі – моя стихия. Теперь планирую серьезно заниматься спортом. Спорт помогает сохранять бодрость. Не зря говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. К тому же, полицейским всегда надо быть в хорошей физической форме», - говорит она.

    В органах внутренних дел Маржан работает с 2018 года. Трудовой путь начала инспектором по делам несовершеннолетних в Байзакском РОП. В начала этого года перевелась в специальный отряд быстрого реагирования.

    Маржан старается приобщать к спорту и своих четверых детей. Девятилетний Нурдаулет занимается джиу-джитсу, посещает бассейн, вместе с ним учатся плавать пятилетняя Айкоркем, четырехлетний Рахымжан. Их брат Ердаулет, которому исполнилось семь лет, любит бокс и каратэ, рассказали в ведомстве.


    Теги:
    Спорт Жамбылская область
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