Казақ күресі моя стихия - сотрудница жамбылского СОБРа

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Призером республиканского турнира по қазақ күресі стала старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования и мама четверых детей Маржан Умирбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, в честь 150-летия Кажымукана Мунайтпасова во Дворце спорта «Тараз-Арена» прошел республиканский турнир по қазақ күресі. В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов.

В зрелищных схватках на борцовских коврах попробовала свои силы и Маржан Умирбекова, старший лейтенант специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Жамбылской области. Она провела четыре схватки, в трех из которых одержала победу. По результатам турнира Маржан Умирбекова завоевала «бронзу» в весовой категории 77 килограммов.

Бронзовая призерка признается, что каждая схватка была непростой. Все участники были решительно настроены на победу.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, девушка занимается спортом с детства, является кандидатом в мастера спорта по дзюдо и самбо. Последние несколько лет по определенным обстоятельствам перестала ходить на тренировки. К турниру Маржан готовилась всего несколько недель, но, несмотря на это смогла завоевать призовое место.

«Благодаря участию в турнире, поняла, что қазақ күресі – моя стихия. Теперь планирую серьезно заниматься спортом. Спорт помогает сохранять бодрость. Не зря говорят, что в здоровом теле – здоровый дух. К тому же, полицейским всегда надо быть в хорошей физической форме», - говорит она.

В органах внутренних дел Маржан работает с 2018 года. Трудовой путь начала инспектором по делам несовершеннолетних в Байзакском РОП. В начала этого года перевелась в специальный отряд быстрого реагирования.

Маржан старается приобщать к спорту и своих четверых детей. Девятилетний Нурдаулет занимается джиу-джитсу, посещает бассейн, вместе с ним учатся плавать пятилетняя Айкоркем, четырехлетний Рахымжан. Их брат Ердаулет, которому исполнилось семь лет, любит бокс и каратэ, рассказали в ведомстве.