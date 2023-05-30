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Казахтелеком заработал свыше 128 млрд тенге за год

Автор:  
Анеля Касымова
30 Мая 2023, 15:22
Казахтелеком заработал свыше 128 млрд тенге за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выручка группы компаний «Казахтелеком» составила 634 млрд тенге за 2022 год, что больше на 7%, чем в 2021 году. Об этом сообщила главный финансовый директор телеком-оператора Людмила Атамуратова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее данным, чистая прибыль превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. Увеличение выручки было достигнуто как в фиксированном, так и мобильном сегментах услуг, предоставляемых группой компаний.

«В 2023 году объем инвестиций будет достаточно высоким по соотношению к доходам компании. Это связано с тем, что мы входим в инвестиционный период по 5G. То есть у нас появились обязательства, поэтому объем инвестиций будет чуть выше. Это около 100 млрд тенге», - пояснил журналистам главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов во время выхода к прессе после заседания общественного совета фонда «Самрук-Казына».

Ранее сообщалось, что «Казахтелеком» обязуется в течение 5 лет построить сеть 5G во всех областных городах. В этом году каждый из операторов компании должен построить по 390 базовых станций, в общей сложности их количество достигнет примерно 800. Каждый год планируется вводить по 780 базовых станций связи. За пятилетний период около 7 тысяч базовых станций будут поддерживать технологию 5G.

Что касается стоимости услуг, то операторами будут предложены новые варианты тарифов.


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