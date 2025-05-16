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    16:16, 16 Май 2025 | GMT +5

    «Казахтелеком» выплатит свыше 293 млрд тенге дивидендов

    Об этом сообщил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин на своей официальной странице в Instagram, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Қазақтелеком
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — По итогам 2024 года «Казахтелеком» выплатит рекордные дивиденды — 293,4 миллиарда тенге. Да, почти три сотни миллиардов. На каждую акцию — 26 664 тенге и 88 тиын. Доходность — 68% — по простым акциям, 87% — по привилегированным. Это исторический максимум, — сообщил Багдат Мусин.

    Также он отметил, что большой вклад внесла сделка по продаже 100% доли в МТС.

    — А мы идем дальше. Развиваем Kcell, запускаем цифровые сервисы нового поколения, улучшаем инфраструктуру для ИИ и работаем над тем, чтобы «Казахтелеком» не просто адаптировался к эпохе, а формировал ее, — добавил глава «Казахтелеком».

    Ранее мы писали, что «Казахтелеком» прокомментировал расследование АЗРК. 

    Теги:
    Дивиденды Связь, ТВ, IT Казахтелеком
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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