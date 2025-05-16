«Казахтелеком» выплатит свыше 293 млрд тенге дивидендов

— По итогам 2024 года «Казахтелеком» выплатит рекордные дивиденды — 293,4 миллиарда тенге. Да, почти три сотни миллиардов. На каждую акцию — 26 664 тенге и 88 тиын. Доходность — 68% — по простым акциям, 87% — по привилегированным. Это исторический максимум, — сообщил Багдат Мусин.

Также он отметил, что большой вклад внесла сделка по продаже 100% доли в МТС.

— А мы идем дальше. Развиваем Kcell, запускаем цифровые сервисы нового поколения, улучшаем инфраструктуру для ИИ и работаем над тем, чтобы «Казахтелеком» не просто адаптировался к эпохе, а формировал ее, — добавил глава «Казахтелеком».

Ранее мы писали, что «Казахтелеком» прокомментировал расследование АЗРК.