Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахтелеком требовал с малых операторов половину дохода - министр цифрового развития
4 Мая 2022 13:25

Казахтелеком требовал с малых операторов половину дохода - министр цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил, что компании «Казахтелеком» и «Транстелеком» усложнили работу малых операторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы ведем работу по демонополизации. Мы стимулируем появление малых операторов в сельских населенных пунктах. Например, в деревне с населением 1000 человек бизнесмен может зарабатывать деньги, распределяя сети по столбам в каждом доме. Но для предоставления этой услуги населению небольшой оператор сталкивается с проблемой подключения к сетям «Казахтелекома» или «Транстелекома». То есть монополист не позволяет другим распространять интернет внутри населенного пункта и не распространяет сам», - сообщил Багдат Мусин журналистам в кулуарах Мажилиса.

Он также отметил, что они работают в этом направлении совместно с Агентством по развитию и защите конкуренции.

«Монополисты, пользуясь ситуацией, предлагают малым операторам работать по принципу 50/50. То есть бизнесмен должен тянуть сеть своими силами и работать с населением. Затем 50% от выручки должны отдавать монополисту. Этот вопрос мы подняли в комиссии по демонополизации. Сейчас совместно с Агентством по развитию и защите конкуренции работаем над внесением изменений в закон», - сообщил Багдат Мусин.

По словам министра, сейчас эти монополисы в селах привлекают интернет только в государственные учреждения. При этом эта работа осуществляется за счет средств государственного бюджета.

«В 1200 сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 250 человек поставлена оптика на проводной линии. Но есть проблема с распространением оптики в сельской местности, так как «Казахтелеком» и «Транстелеком» по договору, заключенному в 2018 году, предоставляли интернет только таким учреждениям, как школа, акимат», - добавил Багдат Мусин.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Автоматизировать выдачу лицензий на недропользование планируют в Казахстане
Потери из-за аварии на КТК могут составить не больше 350 тыс. тонн - Минэнерго
Найден способ удешевить интернет в селах Казахстана
Зарплаты в компаниях Самрук-Казына доходят до 1,5 млн тенге
Заключены соглашения с несколькими банками по льготному автокредитованию
Больше территорий Казахстана станут доступными для недропользования
Популяция сайгаков растет в Казахстане
Причины гибели тюленей на побережье Каспия еще не выяснены - глава Минэкологии
Популярное
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Сослуживец подозревается в гибели солдата в Жамбылской области
Город Капшагай официально переименован в Конаев
Кесарево сечение новым способом сделали врачи Караганды
Улицу Толе би в Алматы пробьют до границы города до конца 2023 года
Похищенное на сумму 340 млн тенге имущество в ходе январских событий изъято - МВД
Около 3 тыс. тонн овощей поставят в Нур-Султан
Совершившие кражу из супермаркета Magnum в Алматы освобождены после возмещения ущерба
Меньше на одного заместителя стало у акима Костанайской области
Цены на овощи снизятся в Алматы
Обратились в медучреждения 40 укушенных клещами алматинцев
Скорость движения поездов снизили из-за угрозы заноса песком рельсов в Мангистауской области
Майор полиции систематически получал взятки в Шымкенте
Более 5 тыс. квартир сдадут в эксплуатацию в этом году в Туркестане
Архив