«Казахтелеком» проводит технические работы после DDOS-атаки на ряд казахстанских сайтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ряд казахстанских информационных ресурсов совершена DDOS-атака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент коммуникаций АО «Казахтелеком».

«24.09.22 зафиксирована массивная DDOS-атака из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов. На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время», - сообщает «Казахтелеком».

Компания приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.



