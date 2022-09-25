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«Казахтелеком» проводит технические работы после DDOS-атаки на ряд казахстанских сайтов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 14:02
«Казахтелеком» проводит технические работы после DDOS-атаки на ряд казахстанских сайтов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На ряд казахстанских информационных ресурсов совершена DDOS-атака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент коммуникаций АО «Казахтелеком».

«24.09.22 зафиксирована массивная DDOS-атака из-за границы на ряд казахстанских информационных ресурсов. На текущий момент мы проводим технические работы по восстановлению и оптимизации маршрутов, что может привести к частичному снижению скорости доступа на некоторые внешние интернет-ресурсы. Завершить работы планируется в ближайшее время», - сообщает «Казахтелеком».

Компания приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.



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