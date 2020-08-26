Казахтелеком построил 9 тысяч км оптоволоконных линий связи в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о том, что в этом году они построили 9 тысяч километров оптоволоконных линий связи, куда планируется подключить 828 сел страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте-апреле этого года нагрузка на наш контакт-центр возросла. Через интернет к нам было подано более 2,5 тысяч обращений в сутки. Основную часть абонентов подключаем к интернету. В этом году мы построили порядка 9 тысяч километров оптоволоконных линий связи, куда планируется подключить 828 сел страны, где расположены порядка 2 тысяч госучерждений, в том числе акиматы, больницы, школы. С приходом оптоволокна в села будут приходить и наши мобильные связи. Основная часть районных центров, сельских населенных пунктов подключены к интернету. До конца года мы все необходимые села подключим к интернету», - заверил Куанышбек Есекеев.

По его словам, операторы Tele2 и Kcell начали установку базовых станций. «Вчера начали объезд по регионам. Компания «Казахтелеком» подготовилась к началу учебного года, чтобы со стороны нашего оператора обеспечить необходимым качеством», - добавил он.



