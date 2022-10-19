«Казахтелеком» переключил с «меди» на «оптику» более 63 тысяч абонентов

Крупнейший телеком-оператор страны намерен за несколько лет перевести 100% клиентов на оптико-волоконные технологии. Сейчас «Казахтелекомом» реализуются проекты по модернизации сетей, и лидирует Алматы – здесь на «оптику» со старта проекта перешли свыше 14 000 абонентов.

Протяженность медных сетей по стране составляет свыше 53 тыс. километров и часто медный кабель «соседствует» с уже проложенными волоконно-оптическими линиями связи, что позволяет клиентам получать услуги как по ADSL, так и по «оптике».

«70% обращений абонентов связаны с ухудшением качества связи по медным технологиям и переключение на «оптику» устранит проблему. Программа модернизации сетей - один из приоритетных проектов компании, который реализуется «Казахтелекомом» во всех регионах республики», - сообщил директор по качеству Объединения «Дивизион «Сеть» АО «Казахтелеком» Чингис Кускамбасов.

С начала запуска проекта дедупликации в Алматы уже переключено свыше 13 тысяч абонентов, город лидирует по количеству переходов на «оптику». На втором месте - Павлодарский регион, где от «меди» уже отказались свыше 8000 клиентов, замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область - более 6000 переключений.

Перевод клиентов проходит в несколько этапов - это изучение, анализ и поиск целесообразных техрешений. В зависимости от расположения дома, близости и доступности развернутых оптических сетей, «Казахтелеком» рассматривает альтернативы: установка голосовых шлюзов или ONT-терминалов, строительство и прокладка волоконно-оптических линий связи.

«80% переключения зависит от проверки техвозможностей, состояния кабельной канализации, расчета экономической эффективности. Затем компания в обязательном порядке уведомляет клиентов о доступности расширения спектра текущих услуг с переходом на «оптику». «Физическое» переключение происходит с обязательным согласием жильцов и с разрешения КСК или ОСИ. После формирования списка жильцов заключается договор о дате и времени работ», - отметил директор по сети доступа Объединения «Дивизион «Сеть»» АО «Казахтелеком» Газинур Раимханов.

Клиентам открывается доступ к целому спектру цифровых услуг от «Казахтелекома»: интернет со скоростью до 500 Мбит/с, телевидение ID TV с ассортиментом свыше 200 телеканалов и четкостью изображения Full-HD, цифровой сервис TV+ и телефония. К началу октября переключены порядка 63 тысяч абонентов, до конца года планируется перевести на «оптику» еще свыше 30 тысяч клиентов.