Казахстану важно реализовать качественную модернизацию образовательной системы - Слямжар Ахметжаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одной из ключевых задач, обозначенной на площадке третьего заседания НСОД стало развитие человеческого капитала. Актуальность данной задачи обуславливается долгосрочными целями Казахстана по вхождению в лигу развитых стран мира и формированию «Единой Нации сильных и ответственных людей», говорит старший научный сотрудник Отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Слямжар Ахметжаров.

«В более широком ракурсе, в условиях постиндустриальных обществ, страны, сумевшие адаптировать национальные системы образования, требованиям инновационных секторов и предоставлению современных услуг, будут иметь конкурентное преимущество на мировой арене. В данном контексте, Казахстану крайне важно не упустить момент и реализовать качественную модернизацию казахстанской образовательной системы», - сказал Слямжар Ахметжаров.

По словам эксперта, в настоящее время флагманом казахстанской системы образования являются - Назарбаев Интеллектуальные школы и Назарбаев Университет. Реализация данных проектов позволило сформировать отечественные образовательные институты, соответствующие высоким мировым стандартам.

Также Слямжар Ахметжаров отметил, что филиалы НИШ присутствуют во всех регионах Казахстана. На данный момент по стране функционируют 20 Интеллектуальных школ, где обучаются 14 750 учащихся. Конкурсный отбор в интеллектуальные школы, состоящий из двух этапов, тестированию по оценке способностей и языкового теста, позволяют выявить наиболее одаренные категории детей.

«Высокие знания учащихся НИШ подтверждаются конкретными результатами. Так, согласно итогам международного исследования PISA-2018, учащиеся Интеллектуальных школ продемонстрировали результаты выше средних показателей стран ОЭСР и вошли в десятку лучших по читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Между тем, среди учащихся НИШ средний балл международного экзамена на владение английским языком – IELTS в 2019 году составил 6,5. Каждый 3-й учащийся имеет сертификат IELTS с результатом 7 и более баллов, 5% учащихся – 8 баллов и выше», - рассказал эксперт.

Вместе с тем, по словам эксперта, в системе высшего образования Назарбаев Университет планомерно реализует шаги в направлении становления исследовательским университетом международного уровня.

«В этом университету помогает принцип автономности и академической свободы, - говорит эксперт. - В настоящее время, в Назарбаев Университете обучаются порядка 5000 студентов. При этом, более 60% студентов проходят обучение по востребованным специальностям естественных наук, инженерии, технологии и математики. Выпускники Назарбаев Университета трудоустраиваются и вносят вклад в развитие ведущих бизнес-структур Казахстана, а также центральных и местных органов власти».

В целом, отмечает эксперт, за последнее десятилетие в Казахстане была сформирована уникальная образовательная экосистема на уровне среднего образования – Назарбаев интеллектуальные школы; на уровне высшего образования – Назарбаев Университет. Следующим шагом в области государственной образовательной политики, должно стать наращивание качества обучения во всей системе среднего и высшего образования Республики через трансферт наработанного опыта конкретных кейсов НИШ и НУ.

«Дальнейшие меры по улучшению системы дошкольного, среднего и высшего образования помогут нам планомерно подготовить общество высококвалифицированных казахстанцев, которые будут конкурентоспособны как на внутреннем рынке страны, так и за ее пределами», - считает Слямжар Ахметжаров.

Напомним, в онлайн-формате состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. По предложению членов Нацсовета, повестка предстоящего заседания посвящена развитию человеческого капитала, в частности вопросам развития сферы образования.

Президент в своем выступлении говорил о сокращении разрыва между городскими и сельскими школами, о специальной медали для педагогов в Казахстане.

В Казахстане также в три раза увеличили финансирование образовательных грантов.



