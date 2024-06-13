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    11:45, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс в 2023 году — Тимур Сулейменов

    Экономика, финансы, бюджет, бизнес
    Фото: freepik.com

    Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.

    — Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс, поддержав экономический рост и одновременно значительно снизив инфляцию, — сказал Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Глава финрегулятора также отметил, что в прошлом году макроэкономическая ситуация в мире развивалась под влиянием сохраняющейся неопределенности из-за геополитических конфликтов, слабого роста торговли и инвестиций.

    — Экономическая активность в мире замедлилась, по оценкам МВФ, до 3,2% с 3,5% годом ранее. Рост мировой торговли замедлился до 0,3% из-за ограничений в глобальной торговле на фоне вооруженных конфликтов, геополитической напряженности. Глобальные прямые иностранные инвестиции выросли незначительно на 3%, до 1,4 трлн долл. США, — сообщил Тимур Сулейменов.

    В то же время, по его словам, в 2023 году инфляция в мире снизилась до 6,8% с 8,7% годом ранее.

    Теги:
    Нацбанк Казахстана Казахстан Финансы Экономика МВФ Инфляция
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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