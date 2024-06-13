Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс. Об этом заявил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов, передает корреспондента агентства Kazinform.

— Несмотря на замедление глобальной экономической активности в 2023 году, Казахстану удалось улучшить макроэкономический баланс, поддержав экономический рост и одновременно значительно снизив инфляцию, — сказал Тимур Сулейменов на пленарном заседании Сената по отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

Глава финрегулятора также отметил, что в прошлом году макроэкономическая ситуация в мире развивалась под влиянием сохраняющейся неопределенности из-за геополитических конфликтов, слабого роста торговли и инвестиций.

— Экономическая активность в мире замедлилась, по оценкам МВФ, до 3,2% с 3,5% годом ранее. Рост мировой торговли замедлился до 0,3% из-за ограничений в глобальной торговле на фоне вооруженных конфликтов, геополитической напряженности. Глобальные прямые иностранные инвестиции выросли незначительно на 3%, до 1,4 трлн долл. США, — сообщил Тимур Сулейменов.

В то же время, по его словам, в 2023 году инфляция в мире снизилась до 6,8% с 8,7% годом ранее.