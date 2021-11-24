Казахстану удалось сохранить положительную динамику во внешней торговле – Нурлан Абдиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В текущем году, несмотря на негативные тенденции, Казахстану удалось сохранить положительную динамику во внешней торговле. Об этом сообщил заместитель председателя Сената Парламента РК Нурлан Абдиров в ходе Правительственного часа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тема нашей встречи затрагивает одну из актуальных сфер, имеющих важное значение для национальной экономики. Правильно выстроенная торговая политика, основанная на обеспечении активного роста внутренней торговли, стимулировании бизнеса к выпуску высококачественной продукции, ориентированного на рост странового экспорта, стала залогом эффективного экономического развития многих стран. Глава государства не раз отмечал о необходимости укрепления торгово-логистического потенциала Казахстана, расширения рынков сбыта отечественной продукции и обеспечения условий для насыщения рынка отечественной продукцией. В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент поставил задачу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. Торговля в структуре экономики Казахстана является одним из ключевых секторов, ее доля в ВВП составляет около 15%. Данная сфера обеспечивает работой почти 1,5 млн человек», – сказал Н.Абдиров.

По его словам, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, внешнеторговый оборот Казахстана составил 86,5 млрд долларов США, снизившись на 12% к 2019 году. При этом экспорт снизился на 18%, импорт - на 2%. В то же время пандемия открыла новые возможности для развития онлайн-торговли, которая постепенно стирает традиционные форматы торговли. Так, в 2020 году в Казахстане общий объем покупок в интернете, включая оптовые, розничные покупки, а также услуги, составил 960,8 млрд тг, показав рост по сравнению с 2019 годом в 2,2 раза.

Как отметил заместитель спикера Сената, в текущем году, несмотря на негативные тенденции, Казахстану удалось сохранить положительную динамику во внешней торговле. По итогам 8 месяцев 2021 года экспорт вырос на 16%, импорт - на 2,2%. Выросли также объемы внутренней торговли Казахстана. Рост розничной торговли составил 6%, оптовая торговля выросла на 11%.