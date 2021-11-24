Казахстану удалось сохранить положительную динамику во внешней торговле – Нурлан Абдиров
«Тема нашей встречи затрагивает одну из актуальных сфер, имеющих важное значение для национальной экономики. Правильно выстроенная торговая политика, основанная на обеспечении активного роста внутренней торговли, стимулировании бизнеса к выпуску высококачественной продукции, ориентированного на рост странового экспорта, стала залогом эффективного экономического развития многих стран. Глава государства не раз отмечал о необходимости укрепления торгово-логистического потенциала Казахстана, расширения рынков сбыта отечественной продукции и обеспечения условий для насыщения рынка отечественной продукцией. В своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент поставил задачу по диверсификации экономики, расширению номенклатуры производимых товаров и географии экспорта. Торговля в структуре экономики Казахстана является одним из ключевых секторов, ее доля в ВВП составляет около 15%. Данная сфера обеспечивает работой почти 1,5 млн человек», – сказал Н.Абдиров.
По его словам, в 2020 году, из-за пандемии коронавируса, внешнеторговый оборот Казахстана составил 86,5 млрд долларов США, снизившись на 12% к 2019 году. При этом экспорт снизился на 18%, импорт - на 2%. В то же время пандемия открыла новые возможности для развития онлайн-торговли, которая постепенно стирает традиционные форматы торговли. Так, в 2020 году в Казахстане общий объем покупок в интернете, включая оптовые, розничные покупки, а также услуги, составил 960,8 млрд тг, показав рост по сравнению с 2019 годом в 2,2 раза.
Как отметил заместитель спикера Сената, в текущем году, несмотря на негативные тенденции, Казахстану удалось сохранить положительную динамику во внешней торговле. По итогам 8 месяцев 2021 года экспорт вырос на 16%, импорт - на 2,2%. Выросли также объемы внутренней торговли Казахстана. Рост розничной торговли составил 6%, оптовая торговля выросла на 11%.