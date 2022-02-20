Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов прокомментировал интервью Президента Казахстан Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Президент Касым-Жомарт Токаев дал интервью телеканалу Qazaqstan. В интервью освещены вопросы о причинах и последствиях событий января, о предстоящих реформах и об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Глава государства отметил, что следует продолжать укреплять политические, торгово-экономические и культурные связи между Казахстаном и Россией. Укрепление связей отвечает стратегическим интересам Казахстана.

Заявления о том, что северные регионы Казахстана должны принадлежать России, Токаев оценил как «неразумные и неуместные» и между руководством двух государств никогда не было территориальных споров.

Через два месяца Правительство должно внести Президенту конкретные предложения по возвращению незаконно вывезенных за рубеж средств. Предстоит провести масштабную экспертизу, после чего приступят к переговорам с соответствующими заграничными учреждениями.

«Судя по всему, это будет сложный и длительный процесс. Об этом следует прямо сказать. Но мы должны начать эту работу, чтобы добиться справедливости. Нужно вернуть на Родину незаконно вывезенные за рубеж средства», - отметил Глава государства.

Одна из основных задач в экономике - борьба с олигополией.

«Многие, особенно предприниматели, хорошо знают об этом. Это мешает реальной конкуренции и, говоря шире, справедливости. - сказал Касым-Жомарт Токаев. - Если мы не решим эту проблему, наша экономика не будет развиваться, а внутриполитическая ситуация только ухудшится. Поэтому моя главная цель – максимально избавиться от монополий, будь то в экономике или политике. Мы должны полностью избавиться от них. Конечно, это нелегкая работа, но мы, непременно, должны к ней приступить. Другого пути просто нет».

«Казахстану предстоят большие реформы. Считаю, что все мы должны сплотиться и поддержать нашего Президента», - резюмировал Дюсенбай Турганов.