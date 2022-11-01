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Казахстану «предсказали» семь золотых медалей на ЧА-2022 по боксу

1 Ноября 2022, 01:23
Казахстану «предсказали» семь золотых медалей на ЧА-2022 по боксу
1 Ноября 2022, 01:23

Казахстану «предсказали» семь золотых медалей на ЧА-2022 по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - При жеребьевке чемпионата Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) во всех весовых категориях были определены сеяные боксеры, которые являются главными претендентами на победу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У мужской сборной Казахстана из тринадцати заявленных на турнир боксеров семь посеяны под первым номером, что автоматически делает их главными претендентами на «золото». Список фаворитов в своих весовых категориях выглядит так: Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Камшыбек Кункабаев (+92 кг).

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