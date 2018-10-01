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Казахстану предложили помочь Узбекистану в области космической связи

19 Октября 2018 15:50 109
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Казахстану предложили помочь Узбекистану в области космической связи

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Россия предложила Казахстану и Узбекистану сотрудничество в области совместного запуска спутника, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, Россия готова помочь Узбекистану с созданием национальной системы космической связи. Вариант трехстороннего сотрудничества между Россией, Узбекистаном и Казахстаном по совместному запуску спутника презентовал представитель госкорпорации «Роскосмос» в Казахстане Анатолий Красников в ходе Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и России в Ташкенте.

«Есть возможность дать старт трехстороннему сотрудничеству. Мы предлагаем совместно подумать с Республикой Казахстан, которая сейчас готовится поменять свой аппарат Sat-2 на орбите», - отметил Анатолий Красников.

По его словам, в случае совместного сотрудничества Узбекистан мог бы поставить на этот аппарат свою полезную нагрузку. Казахстанская сторона предоставит спутниковый ресурс и часть полезной нагрузки, чтобы Узбекистан получил свою часть. Со стороны Узбекистана потребуется обеспечить возврат инвестиций, а также «желание, умение договариваться, понимание важности вопроса», - отметил Анатолий Красников.

Анатолии Красников напомнил, что новый казахстанский аппарат KazSat-2R в 2023 году должен будет заменить KazSat-2, который предназначен для оказания услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных, создания сетей VSAT, услуг мультимедиа и подвижной связи.

По данным «Роскосмоса», зоной его обслуживания планируется охватить всю территорию Узбекистана, Казахстана, центральную часть России и другие страны Центральной Азии.

 

 

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Ключевые слова: Связь, ТВ, IT, Узбекистан, Освоение космоса,
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Мирас Куандыков

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