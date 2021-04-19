Казахстану предложено перейти на рыночное финансирование системы канализационной очистки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный банк предлагает Казахстану поэтапный переход на рыночное финансирование системы канализационной очистки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Правительство Республики Казахстан в соответствии с вашим запросом относительно строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) сообщает следующее. В настоящее время Правительством РК принимаются системные меры по строительству и реконструкции КОС для увеличения охвата населения города очисткой от сточных вод с 74,9% до 100% в 2025 году», - написал Премьер-министр РК Аскар Мамин в ответе на депутатский запрос.

По его словам, в целях подготовки к реализации проектов проанализировано текущее состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Изучен международный опыт управления сферой водоснабжения и водоотведения. Всемирный банк предлагает стратегию принятия реформ и поэтапного перехода к рыночному финансированию через оптимизацию расходов водоканалов, повышение тарифов и привлечение частных инвестиций», - отметил глава Правительства.

Он также сообщил, что данная стратегия реализуется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением частных инвесторов.