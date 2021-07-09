Казахстану повезло с его лидером - продюсер фильма «Qazaq. История Золотого человека»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продюсер фильма «Qazaq. История Золотого человека» Игорь Кобзев рассказал о картине и отметил роль Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы делали правдивый фильм. С самого начала и до финиша у нас не было никаких ограничений. Мы имели полную свободу. Задавали те вопросы, которые считали нужными. У нас была возможность посетить все регионы. Думаю, то, что вы видите на экране, выглядит очень правдиво. Те темы, которые подняты, не только регионального характера, но и мирового», - сказал в ходе интервью телеканалу «Хабар» продюсер фильма.

«Казахстану все-таки повезло с его лидером. Глядя на тернистый путь народа, в определенное время пришел лидер, который с нуля построил страну», - подчеркнул Игорь Кобзев.





Напомним, американский режиссер Оливер Стоун анонсировал премьеру документального фильма о Нурсултане Назарбаеве и Казахстане.