Казахстану подарят установку по уничтожению стойких органических загрязнителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану подарят установку по уничтожению стойких органических загрязнителей. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мырзагалиев на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан, ратифицировав в 2007 году Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях, принял на себя добровольное обязательство по экологически безопасному уничтожению СОЗ-содержащих отходов до 2028 года. С целью решения вопроса по уничтожению СОЗ-содержащих и других опасных отходов министерством совместно с ЮНИДО ведется проект, в рамках которого в 2020 году планируется безвозмездная передача Казахстану установки по уничтожению СОЗ», – сказал М.Мырзагалиев.

Министр отметил, что стойкие органические загрязнители являются одной из острых проблем в вопросах обращения с промышленными отходами. По итогам 2018 года в стране с советских времен накоплен колоссальный объем СОЗ-содержащих отходов – 40,3 тысяч штук ПХД-содержащие масла трансформаторы и конденсаторы, 82,6 тонн и 4 100 литров устаревших запрещенных, непригодных к использованию пестицидов, 3,7 тыс тонн захороненных пестицидов, 13,5 тыс штук тары от пестицидов. Также вызывают беспокойство поливинилхлориддефинил-содержащие отходы, размещенные на территории бывшей радиолокационной станции «Дарьял-У». Упаковка отходов нарушена, отходы попадают в почву, имеются высокие риски загрязнения озера Балхаш. По словам М.Мырзагалиева, с 2015 года подавались бюджетные заявки на 1,2 млрд тенге, предусматривающие последующий вывоз отходов для уничтожения в Европу. На сегодняшний день необходимы средства лишь на переупаковку отходов, это порядка 110 млн тенге. На уничтожение этих отходов финансирования из бюджета не требуется, так как достигнуто соглашение о безвозмездном уничтожении данных отходов с отобранным партнером ЮНИДО.

М.Мырзагалиев также рассказал о ситуации с бесхозяйными опасными отходами. В республиканской собственности находятся 16 объектов исторических отходов. Ликвидировано 5. Среди бесхозяйных отходов, переданных решением суда в республиканскую собственность, особого внимания требуют радиоактивные отходы хвостохранилища «Кошкар-Ата», которое является серьезной экологической проблемой Прикаспийского региона. Общая площадь размещённых отходов составляет 66 квадратных километра. Всего здесь размещено 105 млн. тонн токсичных и радиоактивных отходов.

Министр напомнил, что при рассмотрении проекта республиканского бюджета депутатами был поставлен вопрос о необходимости принять в срочном порядке меры по реализации данного проекта.

ЮНИДО (UNIDO - United Nations Industrial Development Organization) – специализированное учреждение Организации Объединённых Наций, миссия которой заключается в содействии и ускорении инклюзивного и устойчивого промышленного развития в государствах-членах, а также продвижении международного промышленного сотрудничества. В число стратегических направлений работы ЮНИДО входит и защита окружающей среды№