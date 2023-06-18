Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В конце мая 2023 года казахстанский ученый, доктор Галымжан Исабеков в составе делегации космической медицины Японии презентовал свою научную работу на всемирно известной конференции по аэрокосмической медицине Aerospace Medical Association (AsMA) 93rd Annual Scientific Meeting в Новом Орлеане, США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Галымжан - выпускник медицинского факультета Пекинского Университета (Peking University) и программы медицинской резидентуры по нейрохирургии Пекинского института функциональной нейрохирургии. Ему 33 года, и сегодня он является научным сотрудником отделения неврологии и нейрохирургии в клинике Шарите (Charité) в Берлине. До этого прошел годовую клиническую стажировку по нейронауке в США и нейрохирургии в Японии по стипендиальной программе для врачей Takeda Science Foundation.

Что «сподвигнуло» казахстанского студента – медика изучать человеческий мозг в условиях космоса, зачем нужно осваивать дальние планеты и развивать космический туризм, как стать нобелевским лауреатом – об этом Галымжан Исабеков рассказал в интервью.

- Галымжан, давайте начнем с последнего события. Какую работу Вы представили на конференции по космической медицине?

- Коротко скажу о самой конференции.Этот ежегодный форум собирает различных экспертов, начиная от врачей (летных хирургов) космонавтов, военных врачей и гражданских пилотов до врачей, которые занимаются укреплением здоровья, обеспечением безопасности и повышением трудоспособности людей, работающих или путешествующих в необычных условиях – космоса, авиации, под водой. Как известно, микрогравитация, радиационное облучение, перегрузки, травмы при аварийном катапультировании и гипоксические состояния порождают серьезные проблемы для организма человека в целом. И на этой многопрофильной и уникальной конференции было сфокусировано понимание текущих проблем аэрокосмической медицины в мире.

Я презентовал доклад по результатам мета анализа проекта «Марс 500», в котором участвуют многие космические агентства мира. Пилотируемый полёт на Марс планируется в первой половине XXI века. Основная цель проекта — собрать данные о здоровье членов команды и их работоспособности, сымитировав основные особенности пилотируемого полёта на Марс, такие, как большая длительность, автономность, необычные условия связи с Землёй —задержка связи, ограниченность расходуемых ресурсов. И определить, возможен ли такой полёт, исходя из возможностей человеческого организма.

Изучив и собрав все результаты научных статей проекта «Марс 500» на английском, китайском и русском языках, написанных на протяжении 10 лет (опубликовано 37), мне нужно было найти корреляции и связи между результатами физиологических, психологических, социальных и других аспектов состояния космонавтов, которые проведут 520 дней в изоляции и замкнутом пространстве, имитируя полет на Марс, работу на дальней планете и возвращение на Землю. То есть, получить общую большую картину результатов этого эксперимента. И, действительно, такие связи и корреляции между разными системами нашлись. Например, между настроением, уровнем депрессии участников «космического полета» с их гормональными показателями анализов во время пребывания в изоляции. Мое исследование вызвало интерес у специалистов. Кстати, эту тему в прошлом году мне порекомендовал профессор университета Джонса Хопкинса и руководитель лаборатории пилотируемой космонавтики Марк Шелхамер (Mark Shelhamer). Им нужны были специалисты со знанием профессионального терминологического русского и китайского языков. В этом году на конференции мы снова встретились, я показал результаты проделанной работы, и мы обсудили перспективы возможной работы в егоь лаборатории в качестве научного сотрудника.

- А сколько языков Вы знаете, кто привил Вам это стремление к знаниям?

- Считаю, что для казахов знать, как минимум три языка - это норма. Мне повезло выучить шесть языков на академичном уровне: казахский, русский, английский, турецкий, китайский, японский.

Вырос я в обычной семье, которая в основном занималась торговлей. А любовь к науке и научным открытиям, языкам пробудилась в процессе осознанного обучения в Пекинском университете при изучении медицины. Также сильно повлияли книги Роберта Грина «Законы человеческой природы» и «Мастер Игры».

Для меня жизнь - это экспедиция, путешествие, открытие новых «земель/знаний». С таким уважительным и благодарным отношением ко всему живому, мне очень сильно повезло в этой экспедиции: совершенно случайно прожить и поработать в Китае, США, Японии и Германии, где я всегда встречаю добрых, отзывчивых людей, профессионалов. У которых зарабатываю опыт на «миллионы долларов» для создания собственных проектов. Один из них - это университет международной космической станции, о котором я рассказывал нашим казахстанским студентам в Назарбаев университете. Моя цель - делиться этим опытом с талантливой молодежью Казахстана. Тут, кстати, совет от одного из нобелевских лауреатов по физике. По его мнению, для того, чтобы в Казахстане были свои нобелевские лауреаты, нужно прийти и поработать с нобелевским лауреатом. Эти вещи нигде не узнаешь. Также нужно читать книги нобелевских лауреатов. И если есть возможность, ехать для докторантуры к ним. А чтобы к ним поехать, ты должен быть фанатом своего дела, «больным на голову». И таких людей берут, должна быть эта решимость.

- А как Ваша семья относится к таким активным передвижениям по миру?

- Очень хорошо. Так совпало, что создал семью именно в это счастливое время активных перемен. Я женат, и у нас есть 3-х летний сын - будущий ученый и космонавт, который уже успел побывать на двух космодромах мира (мыс Канаверал, США и Танегашима, Япония) и даже увидеть запуск ракеты с космодрома.

- Галымжан, хотели ли Вы сами полететь в космос?

- Да, я горю желанием полететь, почувствовать и прожить в условиях космической невесомости, которую не испытывало на себе все человечество на протяжении тысячелетия с момента его зарождения. Ну, и у меня есть твердый ответ на вопрос «зачем». В роли врача-ученого для проведения медицинских экспериментов в невесомости для пользы людей на Земле. Сейчас 75% времени астронавты и космонавты на борту МКС посвящают научным экспериментам в разных направлениях, начиная от материаловедения и заканчивая медициной. Я уверен, что в нынешних условиях с возможностями коммерческой космонавтики (только за последние три года в космос слетало более 20 туристов ), нам бы точно позавидовали наши предшественники. Маховик коммерческой космонавтики уже начал набирать обороты, и, поверьте мне, дальше будет только еще интереснее.

- Что думаете о роли космической медицины в космическом туризме?

- Сейчас идет подъем развития космического туризма. Спрос на покупку кресла в космическом корабле от компании Axiom Space, Space Adventure и SpaceX на полеты очень высок, и средний возраст туристов обычно выше 55 лет, которые имеют такие хронические заболевания, как гипертония, сахарный диабет и.д. Эти риски, безусловно, противоречат требованиям для отбора профессиональных космонавтов. Но сейчас в игру вступил частный сектор, который имеет свои ракеты, который выводит на орбиту свои же космические корабли. Уже меняются стандарты отбора не профессиональных космонавтов, которым не нужно годами проходить подготовку для космического полета. Поэтому роль врача космической медицины сейчас – это не отсекать физически «непригодных», а при возможности помочь подготовить и подогнать физические показатели людей разных возрастов и состояний в безопасный промежуток показателей организма. Например, скажем у будущего туриста есть хроническая гипертензия и/или сахарный диабет, так вот до полета врач космической медицины должен подготовить тело и снизить показатели до безопасного показателя.

- Есть ли у Вас кумиры, люди, которыми восхищаетесь?

- Конечно, это профессионалы в космической сфере, которые работаю во всем мире. Но после прочтения книга Эрика Бергера Liftoff (Взлет) о SpaceX и Илоне Маске, еще сильнее зауважал эту команду. Это самая важная книга о космосе из когда-либо написанных, она захватывающе переворачивает страницы истории. За 8 лет упорного труда команда Маска перевернула всю космическую индустрию. И это, однозначно, вдохновляет!

Кстати, после после конференции в Новом Орлеане был организован специальный тур по космическому центру имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Мне предоставили беспрецедентный доступ к историческим объектам НАСА, где в настоящее время работают и тренируются астронавты.

В этот раз у меня была возможность увидеться и по ближе познакомиться с несколькими профессорами для потенциальной работы в их лабораториях по космической медицине, которые тесно работают над проектами, финансируемыми NASA Human Research Project и коммерческими компаниями как SpaceX и Axiom Space.

Как сказал Вернер фон Браун, которому человечество во многом обязано высадкой на Луну, космическими полетами на Марс и Венеру: «Человек не создан для космоса. Но с помощью биологов и врачей его можно подготовить и разместить в космическом пространстве» Будущая возможность работы с такими учеными, которые делают все возможное, чтобы человек жил и работал на Луне и других планетах, для меня будет огромной честью.

В этом году я перевожусь на новую работу научным сотрудником (нейрофизиологом) в клинику Шарите в Берлине (Германия) – многофункциональный медицинский центр мирового уровня. Буду проводить научные исследования по глубинной стимуляции головного мозга методом хирургического лечения, включая имплантацию устройства, посылающего электрические импульсы в определенную часть мозга для предотвращения прогресса болезни Паркинсона, спонтанного тремора, дистонии. В свободное время буду искать возможности применения данной техники в космической медицине.