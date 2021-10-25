Казахстану нужны 2 млн 795 тыс камер видеонаблюдения – Сакен Сарсенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстану нужны 2 млн 795 тыс камер видеонаблюдения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РК Сакен Сарсенов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди проектов, направленных на обеспечение общественной безопасности, я хочу выделить «ковровое» покрытие видеонаблюдением всех общественных значимых мест. В наше время запись с камер часто является,

чуть ли не единственным доказательством правонарушения. Видеонаблюдение помогает не только раскрыть преступление по горячим следам, собрать доказательную базу, но и предотвратить его. Сейчас на территории республики эксплуатируется свыше 625 тыс камер видеонаблюдения, при этом порядка 100 тыс выведено в центры оперативного управления. С помощью камер только за 9 месяцев текущего года по стране раскрыто 4 508 преступлений и 5 405 правонарушений», – сказал С. Сарсенов.

Замминистра привел в пример случай, когда в августе текущего года в городе Косшы с помощью видеокамеры был задержан преступник, находившийся

в межгосударственном розыске. 61-летняя жительница Косши обратилась с заявлением в дежурную часть Целиноградского РОП. Женщина сообщила, что неизвестные путем отжатия окна совершили кражу денежных средств на сумму 338 тыс тенге, а также личных вещей. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастны двое жителей города Нур-Султана 32 и 34 лет, один из которых ранее судим. Другой фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группой за незаконное лишение свободы и самоуправство. Кроме того, на момент совершения преступления подозреваемый находился

в межгосударственном розыске. Позже местоположение злоумышленников, передвигавшихся на автомашине, установили полицейские, они были в столице на съемной квартире.

В другом случае, который произошел 8 сентября около 23:30 часов житель Петропавловска возвращался из гостей и решил позвонить по телефону. В этот момент неизвестный преступник вырвал телефон у него из рук и уехал

на мопеде с подельником. Оба злоумышленника скрылись раньше, чем потерпевший успел их разглядеть. Зато их «приметили» камеры видеонаблюдения. Полицейские, зная, кто на территории отдела пользуется скутерами и мопедами, быстро установили подозреваемых. Уже утром были задержаны двое горожан 18 и 15 лет.

«В каждой области сейчас постоянно озвучивается статистика о предотвращении и оперативном раскрытии правонарушений с помощью видеонаблюдения. Анализ преступлений, совершенных в общественных местах, показал их снижение. В 2019 году на 14%, в 2020 году – на 51 % и за 9 месяцев 2021 года на 29,8%. Жители нашей страны видят, что практически во всех дворах, торговых центрах, скверах, школах, детских садах, спортивных комплексах устанавливаются камеры и перед нами стоит задача каждую камеру вывести в ЦОУ. «Ковровое» покрытие системой видеонаблюдения будет активно развиваться. Мы изучили и взяли за основу международный опыт, где на 100 жителей имеется 15 камер видеонаблюдения. Таким образом, для нашей республики необходимо порядка 2 млн 795 тыс камер. Со временем видеопоток со всех камер, установленных в местах различных форм собственности, будет поступать

в полицию», – сообщил С. Сарсенов.