Казахстану нужны 2 млн 795 тыс камер видеонаблюдения – Сакен Сарсенов
«Среди проектов, направленных на обеспечение общественной безопасности, я хочу выделить «ковровое» покрытие видеонаблюдением всех общественных значимых мест. В наше время запись с камер часто является,
чуть ли не единственным доказательством правонарушения. Видеонаблюдение помогает не только раскрыть преступление по горячим следам, собрать доказательную базу, но и предотвратить его. Сейчас на территории республики эксплуатируется свыше 625 тыс камер видеонаблюдения, при этом порядка 100 тыс выведено в центры оперативного управления. С помощью камер только за 9 месяцев текущего года по стране раскрыто 4 508 преступлений и 5 405 правонарушений», – сказал С. Сарсенов.
Замминистра привел в пример случай, когда в августе текущего года в городе Косшы с помощью видеокамеры был задержан преступник, находившийся
в межгосударственном розыске. 61-летняя жительница Косши обратилась с заявлением в дежурную часть Целиноградского РОП. Женщина сообщила, что неизвестные путем отжатия окна совершили кражу денежных средств на сумму 338 тыс тенге, а также личных вещей. В ходе изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что к совершению преступления причастны двое жителей города Нур-Султана 32 и 34 лет, один из которых ранее судим. Другой фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за создание и руководство организованной преступной группой за незаконное лишение свободы и самоуправство. Кроме того, на момент совершения преступления подозреваемый находился
в межгосударственном розыске. Позже местоположение злоумышленников, передвигавшихся на автомашине, установили полицейские, они были в столице на съемной квартире.
В другом случае, который произошел 8 сентября около 23:30 часов житель Петропавловска возвращался из гостей и решил позвонить по телефону. В этот момент неизвестный преступник вырвал телефон у него из рук и уехал
на мопеде с подельником. Оба злоумышленника скрылись раньше, чем потерпевший успел их разглядеть. Зато их «приметили» камеры видеонаблюдения. Полицейские, зная, кто на территории отдела пользуется скутерами и мопедами, быстро установили подозреваемых. Уже утром были задержаны двое горожан 18 и 15 лет.
«В каждой области сейчас постоянно озвучивается статистика о предотвращении и оперативном раскрытии правонарушений с помощью видеонаблюдения. Анализ преступлений, совершенных в общественных местах, показал их снижение. В 2019 году на 14%, в 2020 году – на 51 % и за 9 месяцев 2021 года на 29,8%. Жители нашей страны видят, что практически во всех дворах, торговых центрах, скверах, школах, детских садах, спортивных комплексах устанавливаются камеры и перед нами стоит задача каждую камеру вывести в ЦОУ. «Ковровое» покрытие системой видеонаблюдения будет активно развиваться. Мы изучили и взяли за основу международный опыт, где на 100 жителей имеется 15 камер видеонаблюдения. Таким образом, для нашей республики необходимо порядка 2 млн 795 тыс камер. Со временем видеопоток со всех камер, установленных в местах различных форм собственности, будет поступать
в полицию», – сообщил С. Сарсенов.