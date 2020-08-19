НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 августа 2020 года состоялась ZOOM-конференция Лиги сторонников на тему «Общественно-политическая ситуация. Партийные праймериз «Nur Otan» как возможность эволюционных перемен в стране» с участием секретаря партии Nur Otan Армана Кырыкбаева, представителей бизнеса, спорта, средств массовой информации, блогеров и других, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Открывая конференцию модератор мероприятия, политолог Ерлан Саиров отметил, что ситуация в мире сейчас напряженная, принципиальные вопросы нового формата государственности сегодня на повестке дня, напряженные отношения между США и Китаем, волнения в России и Беларуси, и в связи с этим в первую очередь Казахстану нужно думать об эволюционном развитии нашего государства.

Ерлан Саиров отметил, что символом этих изменений должен стать каждый гражданин нашей страны, каждый из нас. «Когда мы требуем каких-то изменений мы должны знать, что не будет никаких перемен пока каждый из нас не изменится, не изменится культура поведения или политические пристрастия. Партия Nur Otan сегодня объявила праймериз, а мы знаем, что процедура праймериза является основным аспектом демократии во всем мире. Это честное и открытое волеизъявление во всем мире», – подчеркнул модератор конференции.

В ходе конференции спикеры выразили поддержку партийным праймериз и проявили готовность принять в них участие, в том числе в качестве наблюдателей.

Так, Денис Горобец, Нина Митчинова и Дмитрий Протопопов готовы оказать поддержку в освещении в СМИ и социальных сетях.

«Я думаю, что с помощью социальных сетей необходимо поддерживать праймериз и все выборные процессы, а также самих будущих депутатов. Я обязательно буду помогать и хотел бы осуществлять общественный контроль за проведением выборов», – отметил автор паблика «v Petropavlovske» Дмитрий Протопопов.

Денис Горобец отметил важность помощи фонда «Birgemiz».

«Я буду освещать праймериз в Интернете и всячески содействовать этому. Акция « BizBirgemiz « очень помогла людям. Изменения внутри партии нужны и как раз-таки праймериз – это то, что нужно» , - подчеркнул Денис Горобец.

По мнению Нины Митчиновой молодежь Акмолинской области активно интересуется внутрипартийными выборами и готова принять в них участие.

«Судя по активности, желание принять участие в праймериз больше именно у молодёжи» , – сказала она.

Свое желание принять участие в праймериз подтвердил директор КГУ «Молодежный ресурсный центр» г.Аркалыка Амангелді Ахметжанов.

«Что касается праймериз, я обязательно приму участие. Потому что это открывает новые возможности и увеличивает конкуренцию внутри партии» , – сказал он.

Также, спикер отметил, что благодаря единству страны нам удалось эффективно противостоять пандемии и стабилизировать ситуацию.

Другой участник Бауржан Серикбаев поделился своим мнением о важности праймериз. «Нам необходимо вовлекать побольше предпринимателей и активную молодежь. Мы должны сделать так, чтобы праймериз прошли честно, открыто и пусть молодые люди приходят на новые должности» , – резюмировал Б. Серикбаев.

В заключении конференции секретарь партии Арман Кырыкбаев призвал участников праймериз во время агитации придерживаться конструктивной критики и не бояться вскрывать имеющиеся проблемы: « Мы создаем механизм, чтобы люди с конструктивной критикой принимали участие в праймериз, побеждали и становились частью не только партии «Nur Otan», но и той группы людей, наделенных властными полномочиями, возможностью менять то, что видится неверным «, – подчеркнул Арман Кырыкбаев.

Ранее, в видеообращении Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев призвал всех партийцев и сторонников Nur Otan принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии.