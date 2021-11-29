Казахстану необходимо разработать собственную стратегию развития энергетики - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан в последние годы чувствовал себя довольно комфортно в энергетическом плане, в стране всегда наблюдался профицит электроэнергии. Однако в последние годы в связи с динамичным ростом экономики, наблюдается и увеличения потребления. Для того, чтобы в будущем не испытывать проблем в энергетике, как считает партнер Центра стратегических инициатив Жанибек Байдулла, Казахстану давно пора разработать собственную стратегию развития энергетики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На днях изучил энергетическую стратегию развития России до 2035 года. Должен сказать, что планы по развитию ТЭК довольно амбициозные у наших российских коллег. Интересно, что в этом десятилетии особое внимание уделено поглощению новых рыков и усилению позиций России как на европейских, так и азиатских энергетических рынках. Но что по-настоящему заинтересовало меня, так это политика в отношении Казахстана. По сути документа Россия планирует увеличить свое присутствие в энергетике Казахстана за счет новых инфраструктурных проектов, увеличения объемов свопа электроэнергии между странами и в конечном итоге создания единого рынка», - отметил Жанибек Байдулла.

По словам эксперта, в стратегии говорится, что «Особым направлением государственной энергетической политики является формирование общих рынков энергоносителей Евразийского экономического пространства. Россия будет поддерживать согласованную политику в области налогообложения энергетики, недропользования и регулирования энергетических рынков как второй этап евразийской энергетической интеграции».

«Иными словами Казахстану давно пора разработать собственную стратегию развития энергетики при помощи местных think-tank институтов, согласованную Советом Безопасности и Парламентом. Иначе мы рискуем потерять свои сильные позиции в энергетике даже внутри страны. Как говорится, если у вас нет мечты, вы работаете на того, у кого она есть», - считает Жанибек Байдулла.

Ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заверил, что никаких проблем с обеспечением электроэнергии в Казахстане не будет.

Глава Кабмина отметил, что энергетика всегда являлась важнейшей отраслью экономики Казахстана. «В последнее годы у нас всегда наблюдался профицит электроэнергии. То есть, мы производили больше, чем потребляли. Но в этом году, и, в целом, в среднем рост потребления на 2-3%. В этом году мы зафиксировали 8-процентный рост потребления. Тут, конечно, и развитие экономики и цифровые проекты цифровой экономики повлияли на это. Поэтому какой-то определенный сложился дефицит в определенный период. Я на прошлой неделе был на Жамбылской ГРЭС, наши коллеги работали по Экибастузу. Мы выведем из ремонта и дополнительно введем более 2 тыс МВт, это даст нам возможности полностью снять вопросы потребления электроэнергии как экономикой, так и населением. Никаких проблем с обеспечением электроэнергии в Казахстане не будет», - заверил Аскар Мамин.

Премьер добавил, что все это будет обеспечено собственным производством.

«Другой вопрос, экономика развивается, я уже называл количество проектов и обозначил наши планы, нужно дальше развивать энергетику. Для этого мы соответствующий план выстроили. До 2030 года нам минимум более 15 тыс МВт новых мощностей нужно иметь. Туда входит и возобновляемая энергетика, и солнечная, и ветровая, и гидроэнергетика, и газовая генерация. То есть, по сути дела, мы в два раза должны увеличить объем вырабатываемой энергии в предстоящие десять лет. Это большая задача, над которой мы сейчас работаем, и, я уверен, что казахстанская энергетика всегда будет развиваться для обеспечения потребностей. Для этого возможности имеются и Правительство работает над решением этой задачи», - заверил Аскар Мамин.

В свою очередь министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекеше считает, что реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованиям в топливно-энергетическом комплексе.

«Несомненно, реализация мер для декарбонизации экономики приведет к преобразованию в топливно-энергетическом комплексе. В 2017 году топливно-энергетическая корзина состояла из 54% угля, 24% нефти и 22% газа. Расчеты моделей показали, что к 2060 году доля ископаемых энергоресурсов в структуре первичных топливно-энергетических ресурсов сократится в 3,4 раза и составит 29%, а доля ВИЭ возрастет с текущих 3 до 70%», - сказал Сериккали Брекешев.

Министр также отметил, что в структуре конечного потребления энергоресурсов промышленность и здания потребляли 42% и 40% соответственно, на транспорт приходилось 14% потребленных энергоресурсов. По расчетам, в 2060 году промышленный сектор будет потреблять 65% всех энергоресурсов. Потребление зданий сократится до 23%, энергопотребление транспорта снизится до 9%. «Согласно расчетам модели, к 2060 году выбросы составят около 76 млн тонн СО2», - резюмировал Сериккали Брекешев.