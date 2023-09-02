Казахстану необходимо продвигать водную политику - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстану необходимо активно продвигать водную политику. Об этом заявил сотрудник Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК Бауыржан Баглай, комментируя Послание Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Известно, что Казахстану принадлежит только более 18 процентов водных ресурсов Центральной Азии, около 40 процентов водных ресурсов приходится на соседние страны. В свою очередь, водный вопрос входит в повестку дня как основной пункт национальной безопасности. В мировой практике есть понятие «water governance», которое предполагает системное управление и эффективное использование водных ресурсов со стороны государства. Я считаю, что в нынешнем Послании Глава государства уделил особое внимание водному сектору и принял своевременное решение о создании отдельного министерства. Это ведомство должно продвигать водную политику в стране и проводить комплексную работу по совершенствованию водной инфраструктуры. Также в рамках своей компетенции оно будет иметь приоритет в продвижении государственных интересов на переговорах и обсуждениях по трансграничным водным ресурсам. Таким образом мы сможем вывести на новый уровень связи с международными и региональными организациями и другими заинтересованными сторонами по водным вопросам, тем самым внедрить в нашу страну новые технологии по эффективному водопользованию», – отметил эксперт.

По его словам, 75% сельского хозяйства Центрально-Азиатского региона является орошаемым, а нижестоящее расположение нашей страны требует эффективного и системного взаимодействия по водным ресурсам с соседними странами, проведения «водной дипломатии», основанной на дружбе и партнерстве.

«Важным компонентом в сфере водного сектора является наращивание потенциала и подготовка профессиональных кадров. При этом Академия является активным членом проекта, направленного на повышение сотрудничества между государствами Средней Азии, подготовку нового поколения управленцев для решения актуальных вопросов в сфере водного сектора», – добавил Бауыржан Баглай.

Напомним, проблема дефицита водных ресурсов в Центральной Азии обрела острый характер за последние несколько лет, влияя на распределение воды между странами для нужд сельского хозяйства. Кыргызстан сократил подачу поливной воды в Казахстан. В июле посевы Жамбылской области, граничащей с Кыргызстаном, оказались под угрозой, из-за чего фермеры забили тревогу, обвинив соседей в строительстве водохранилищ на трансграничных реках. В ответ на возмущения казахстанских аграриев, кыргызская сторона заявила: тяжелая ситуация сложилась и у них самих из-за маловодия, а поставляя воду в Казахстан, кыргызским властям пришлось экономить ее для собственных с/х нужд. Из-за чего и было принято решение не подавать воду в Казахстан. Сегодня стороны пытаются найти оптимальное решение. Однако эта проблема повторяется из года в год и носит системный характер. О ее причинах - в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».