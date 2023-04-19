Казахстану необходимо поступательное движение в сторону качественного экономического роста на условиях рыночных отношений - экономист Галымжан Айтказин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На прошедшем в столице расширенном совещании по вопросам социально-экономического развития страны Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что ожидает слаженной работы Правительства и Национального банка РК, первоочередной задачей для которых является контроль инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В свою очередь, экономист Галымжан Айтказин считает, что в условиях резкого роста цен Правительство Казахстана и Национальный банк начинают действовать в противоположных направлениях.

«Президент Казахстана вновь поднял актуальные экономические проблемы в стране в своем выступлении на расширенном заседании Правительства, которые я лично хотел бы разделить на тему экономического роста и перехода на рыночные рельсы. Во-первых, что касается ловушки среднего дохода, куда попала наша экономика примерно с 2013-2014 годов после достижения пикового значения ВВП на душу населения в 13 тысяч долларов США. Здесь важно отметить, что Казахстан все еще остается крайне зависим от доходов нефтяного сектора, и любые потрясения на этом рынке способны подорвать экономическую и финансовую стабильность страны. Поэтому, лично я полагаю, что нашей экономике необходимо концентрироваться на определенных отраслях и создавать максимально возможные условия для его развития», – сказал Галымжан Айтказин.

По его мнению, нужно обратить внимание на возобновляемую энергетику, которая с каждым днем обретает все большую важность во всех сферах жизни. Казахстан обладает почти всеми природными ресурсами, известными науке, но в стране сильно не хватает технологий и качественных кадров для его развития. В качестве примера для развития можно взять Китай, который также приобретал знания и технологии через иностранные инвестиции, также, как и профессиональные кадры, которые в последующем уже готовились в самой КНР. Поскольку создают технологии и воздвигают завод люди, то крайне важно вкладывать в развитие именно человеческого капитала и создавать условия для их комфортной жизни.

«Другой важный экономический аспект выступления Президента я выделил для себя в теме перехода к рыночным процессам в ценообразовании и управлении различными рынками. Государство долгие годы тратило огромные средства на субсидирование социальной повестки, начиная от государственных программ поддержки бизнеса и населения до заниженных цен на топливо и ЖКХ. Все это, действительно, было благом экономических агентов, но их долгосрочной ценой стало отсутствие должных инвестиций в их модернизацию и, как итог, коллапс в отдельных случаях», – отметил Галымжан Айтказин.

Экономист подчеркнул, что качественная инфраструктура в любой экономике является важным фундаментом по причине того, что она создает комфортные условия для граждан и необходимые условия для непрерывного функционирования и развития бизнеса. Поэтому, своевременная модернизация инфраструктуры и ее расширение под потребности экономических игроков являются ключевыми факторами для будущего качественного экономического роста, вне зависимости от ее драйверов.

«Наконец, еще один важный момент из выступления Президента, который я хотел бы выделить. Это борьба с инфляцией, которая зачастую недооценивается со стороны госаппарата. Во-первых, крайне важно, чтобы в государственных органах присутствовал элемент координации, который зачастую тормозит или снижает эффективность принимаемых мер. Отличным примером является слабая работа по координации между Правительством, как фискальным органом, контролирующим налоговые ставки и объем государственных расходов, и монетарным органом – Нацбанком, который, в свою очередь, влияет на стоимость и количество денег в экономике», – сообщил экономист.

Галымжан Айтказин привел в пояснение своих слов пример: когда цены резко начинают расти, то Нацбанк повышает стоимость денег в экономике, для дестимулирования потребления в экономике и сбережения денег, что в последующем может привести к остыванию экономики и постепенному снижению цен. Но, такой механизм слабо работает в кейсе Казахстана по нескольким причинам, в том числе из-за обратных действий Правительства, которое запускает в это же время льготные программы и увеличивает государственные расходы. Эти расходы, в итоге не сказываются на качественном росте экономики, а лишь вносят вклад в рост импорта товаров и услуг. Так, по крайней мере, показало недавнее исследование самого Нацбанка.

«Поэтому, с учетом всего вышесказанного, Казахстану, его ключевым игрокам предстоит проделать домашнюю работу и начать поступательное движение в сторону качественного экономического роста на условиях рыночных отношений», – заключил Галымжан Айтказин.

Полный текст выступления Главы государства на расширенном совещании приведен здесь.