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Казахстану необходимо отдельное агентство по кибербезопасности -  глава ЦАРКА

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Октября 2022, 13:09
Казахстану необходимо отдельное агентство по кибербезопасности -  глава ЦАРКА

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кто может стоять за кибератаками в стране? Олжас Сатиев - руководитель центра анализа и расследования кибер атак ответил на этот вопрос. Эксперт также считает, что проблема кроется в том, что в стране нет отдельного органа, занимающегося вопросами кибербезопасности. По его словам, Казахстану необходимо отдельное агентство по кибербезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выяснить, кто именно стоит за атаками, довольно сложно. За ними могут стоять как правительственные хакеры других стран, так и небольшие хакерские группировки», - считает Олжас Сатиев. Он не исключает, что пользуясь каким-либо инфоповодом молодые специалисты собираются в хакерских Telegram-чатах и договариваются проводить DDoS -атаку на Казахстан.

По мнению Олжаса Сатиева, кибератаки участились не только в нашей стране, но и по всему миру. Эксперт считает, что в стране необходимо создать отдельный орган по кибербезопасности.

«Наша страна в рейтинге ООН в индексе киберготовности поднялась со 118 места на 31. Однако в Казахстане необходимо создать агентство по кибербезопасности. Это правильный мировой тренд, когда в стране есть отдельный орган, который подчиняется либо Главе государства, либо Совету безопасности, который занимается вопросами кибербезопасности», - считает спикер.


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