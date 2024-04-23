Казахстану необходимо ежегодно готовить 800 специалистов-водников - Ахылбек Куришбаев

В 2023 году на специальность «Водные ресурсы и водопользование» по всей стране поступили только 101 человек, 70% госгрантов остались неосвоенными. Об этом заявил президент Национальной академии наук Ахылбек Куришбаев на выездном заседании президиума НАН в с. Шортанды Акмолинской области на базе НПЦ зернового хозяйства имени А. И. Бараева, передает агентство Kazinform.

- В 2023 году освоение государственных образовательных грантов по аграрным и водным отраслям составило всего 59%. Как мы будем развивать сельское хозяйство, водную отрасль при таком подходе к подготовке кадров? - задался вопросом Ахылбек Куришбаев.

Фото: акимат Акмолинской области

В то же время, по его словам, для полного обеспечения в течение ближайших 5 лет потребности экономики нужно готовить ежегодно 800 специалистов-водников.

Президент Национальной академии наук отметил 3 задачи, которые помогут преодолеть отставание в развитии казахстанской аграрной науки.

Первая — устранить недостатки при определении приоритетов и тем научных исследований. Мелкотемье стало одной из главных причин распыления и неэффективного использования бюджетных средств, выделенных аграрной науке (в 2023 году были реализованы 139 разрозненных проектов) .

Казахстан нуждается в крупных интегрированных проектах. Помимо решения стратегически важных проблем экономики их результаты будут трансформированы в новые образовательные программы университетов, на их базе начнется подготовка не только высококвалифицированных специалистов различных направлений, но и современных научных кадров, а, главное, в аграрных НИИ появится стабильная занятость ученых, соответственно, получит развитие и исследовательская деятельность.

Вторая — это по опыту развитых стран создание эффективной системы управления научными организациями путем трансформации управляющей компании НАНОЦ из административной надстройки в аналитический центр. Предлагается преобразить правовой статус НАО «НАНОЦ» в государственный некоммерческий фонд, услуги которого будут финансироваться за счет госзадания, т.е. за счет бюджета.

- У нас же управляющая компания в лице НАНОЦ фактически превратилась в административную надстройку, содержащуюся за счет дивидендов от дочерних организаций. В целом, в аграрных НИИ и опытных хозяйствах усилилась бюрократия и администрирование науки. Доля научных сотрудников в них составляет от 9 до 45%, остальные — АУП и технический персонал. Возникает вопрос, кто тогда будет заниматься наукой, если там, как говорится: «Один с сошкой, семеро с ложкой»? - сказал Ахылбек Куришбаев.

Третья — использование возможностей модели исследовательского университета в подготовке современных научных кадров по опыту развитых стран.

Говоря о подготовке специалистов для отрасли, глава НАН остановился на необходимости предоставления отдельных преференций для абитуриентов и студентов аграрных профессий. В частности, это касается устранения существующей диспропорции в размерах стипендий между аграрными, педагогическими и медицинскими специальностями, снижения порога проходного балла для абитуриентов, выбравших аграрные профессии, усиления мер господдержки при их трудоустройстве в сельской местности. Отметил, что конкретные предложения на этот счет уже давно находятся в Правительстве.