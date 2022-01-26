Казахстану необходима полная перезагрузка в сфере трудовых отношений, считают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстану необходима полная перезагрузка в сфере трудовых отношений. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Смайлов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ее основой должно стать переосмысление сложившейся ситуации. Должна быть разработана новая национальная политика в сфере труда, в которой интересы трудящихся и работодателей будут равны. Только при их реальном и равном партнерстве можно решить острую для страны проблему прогрессирующего неравенства и бедности, а также проблему работающей бедности – когда зарплаты человеку хватает на закрытие только самых базовых нужд и не более. Кроме того, такой подход станет основой нового общественного договора между властью и обществом», - сказал Ерлан Смайлов на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что необходимость трансформации отношений между государством и обществом, заключения между ними нового общественного договора, решение вопросов социальной справедливости и справедливого распределения национального дохода, отметил в своем выступлении 11 января 2022 года Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

«Глубинная причина неравенства в сфере трудовых отношений лежит в классическом конфликте труда и капитала. В Казахстане сложился институциональный системный дисбаланс приоритетов в сторону капитала, то есть интересов работодателя, в особенности транснациональных компаний. В меньшей степени это противоречие проявляется на предприятиях малого бизнеса. И если развитые и социально ориентированные страны ищут и находят пути преодоления этого противостояния, в том числе за счет приоритета развития человеческого капитала, то у нас пока нет ясной государственной политики, направленной на выравнивание возможностей двух сторон, и ситуация усугубляется», - добавил Ерлан Смайлов.

Было отмечено, что годами копившиеся вопросы низкой заплаты работников, высокого пенсионного возраста для работающих людей с инвалидностью, для шахтеров и металлургов, для граждан с опасными и вредными условиями труда, низкий уровень инвестиций в охрану труда и технику безопасности, невысокий уровень производственной медицины, планомерное ослабление роли профсоюзов и другие факторы – это следствия названной институциональной проблемы.

«Превалирующее соблюдение интересов работодателей и капитала привело к тому, что на практике все бремя рисков и ответственности в трудовой деятельности (низкие доходы и снижение качества жизни, потеря здоровья и жизни и т.д.) ложится на самих трудящихся и членов их семей. А еще – на государство, которое выплачивает пособия по инвалидности, финансирует инфраструктуру моногородов, программы занятости и т.д. В это время работодатели, в первую очередь ТНК, увеличивают свою маржинальность и максимизируют прибыль. В этой ситуации профильные государственные органы, ответственные за защиту трудовых прав казахстанцев, демонстрируют слабую позицию, пассивность и выученную беспомощность», - подчеркнул Ерлан Смайлов.

Эти перекосы, по его словам, видны и по экономическим показателям. Доля оплаты труда в ВВП Казахстана, по данным за 3-й квартал 2021 года, составила 31%. В последние пять лет этот показатель устойчиво держится на уровне 30-31%. В 1990 году он равнялся 46,3%. В целом доля оплаты труда в ВВП у Казахстана значительно ниже, чем у стран с сырьевой ориентацией (для сравнения в 2020 году доля оплаты труда в ВВП составила в Российской Федерации – 46,2%, в Канаде – 52,5%, в Австралии – 48,5%, в Норвегии – 51,1%. В Чехии – 46%, в США – 55,4%).

«Низкий уровень заработных плат казахстанцев ведет к высокой доле затрат на питание в структуре расходов. Это траектория бедности и выживания, но никак не качественной полноценной жизни работников и их семей, развития и формирования качественного человеческого капитала. Население с такими характеристики не может быть фундаментом стабильности и модернизационного развития страны», - отметил мажилисмен.



