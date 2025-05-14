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    13:25, 14 Май 2025 | GMT +5

    Почему в Казахстане не хватает геологов — ответ Минпромышленности

    В геологической отрасли Казахстана наблюдается дефицит кадров, об этом рассказал заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Маргулан Байбатыров, передает агентство Kazinform.

    заместитель председателя Комитета геологии Министерства промышленности и строительства
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    — Кадры — это насущная проблема. За годы реформы мы около 3000 лицензий выдали. Соответственно, они должны обеспечиваться кадрами. Сейчас, по нашей информации, те вузы, которые подготовили геологов, практически 100% они трудоустраиваются. Это уже показатель того, что студент только закончил, он уже трудоустроен, — отметил он в кулуарах международного конгресса в Астане.

    По словам Байбатырова, причиной дефицита специалистов стал длительный перерыв в развитии профессии.

    — Зарплата в горной отрасли очень высокая. И это очень престижная профессия. Но, может быть, у нас в какой-то промежуток было это не востребовано. То есть сейчас между поколениями нынешних квалифицированных геологов около 30 лет. То есть 30 лет какой-то пробел. Этот пробел дает о себе знать, — добавил он.

    Точное число необходимых специалистов в комитете геологии пока не называют, однако подчеркивают высокую востребованность профессии и стопроцентное трудоустройство выпускников вузов.

    Ранее эксперты рассказали о перспективах развития геологии в Казахстане.

    Теги:
    Геология Министерство промышленности и строительства Профессии
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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