Казахстану из других стран за пять лет были выданы 356 разыскиваемых лиц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поводу разыскиваемых преступников за пределами Казахстана рассказал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью – одно из ключевых направлений работы прокуратуры. На сегодня заключено 69 соглашений с зарубежными странами, в том числе членами Евросоюза – с Италией, Испанией и другими развитыми государствами. Только в этом году подписано 5 договоров с Северной Македонией, Южной Кореей и Болгарией. Это говорит о высоком доверии к нам, к нашим реформам в уголовно-правовой сфере. Благодаря этим соглашениям к нам из-за рубежа экстрадировано 53 человека. Мы выдали 77 иностранцев. Всего за последние пять лет из иностранных государств экстрадированы 356 разыскиваемых лиц, совершивших преступления на территории Республики Казахстан», - проинформировал начальник службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов в ходе пресс-конференции в СЦК.

Также он привел примеры по преступникам, которые были в бегах за границей:

«Узбекистаном нам выдан Мехтиев - виновный в гибели 52 человек, сгоревших в автобусе на территории Актюбинской области. Из России выдан Ертаев за хищение средств АО «Банк РБК» на общую сумму около 182 млрд. тенге. Германия и Украина выдали его соучастников - Ибрагима и Кусаинова. Из Грузии выдан Саламех, обвиняемый в организации использования девушек в качестве наркокурьеров за рубежом. Конечно, не всех беглецов нам пока удалось передать в руки правосудия. Например, бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева и его брата. Они создали целое преступное сообщество практически с первых дней своего пребывания в должности акима Атырауской области»,- разъяснил Сапарбек Нурпеисов.

В своей речи он отметил, что с 2006 по 2012 годы преступники на системной основе продавали своим людям объекты госсобственности по явно заниженным ценам, завышали стоимость при строительстве социальных объектов, получали взятки в особо крупных размерах, в своих преступных целях подделывали официальные документы. Похищенные деньги отмывали через специально созданные лжефирмы и выводили их за рубеж.

«Было несколько организованных преступных групп с четкой иерархией и распределением ролей. Одну из них возглавил зять Бергея Рыскалиева -Альбакасов. Они преследовали единую преступную цель – похитить бюджетные средства на объектах газификации, электрификации, водоснабжения, при строительстве жилых домов, мостовых переходов, канализационно-очистных сооружений и других социальных объектов. Начиная от нового мостового перехода через реку Урал по улицам Алиева-Сатыбалдиева, полигона по захоронению твердых бытовых отходов в г.Атырау и до концертного зала на 1200 мест с музеем современных искусств города Атырау. В сообщество входила также отдельная группа под руководством первого заместителя Рыскалиева - Болата Даукенова - для проведения незаконной приватизации объектов коммунальной собственности. Под эту схему попали здания КГП «Атырау Акпарат», пристройка к зданию акимата области, газопроводы и сооружения «ОблТрансГаза» и другие»,- сказал С. Нурпеисов.

Также он высказался по поводу «дани», которой Рыскалиева обложил крупных бизнесменов области.

«К примеру, за общее покровительство путем вымогательства переоформил на своих людей доли, стоимостью 250 миллионов тенге, в трех фирмах предпринимателя Мералиева.

Всего задокументирован и доказан 71 эпизод, причинен ущерб на сумму более 72 млрд тенге. Генеральная прокуратура совместно с Антикоррупционной службой продолжает уголовное преследование группировки Рыскалиевых. По приговору суда конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка и деньги на банковских счетах. Всего на данный момент государству возмещено ущерба на сумму свыше 44 млрд. тенге. Ведется поиск и арест активов этого преступного сообщества. За рубежом арестовано 13 миллионов долларов. Ведется работа по их конфискации»,- заключил он.