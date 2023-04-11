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Казахстану хватит нефти еще на 100 лет - Алмасадам Саткалиев

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Апреля 2023, 14:33
Казахстану хватит нефти еще на 100 лет - Алмасадам Саткалиев Фото: reuters.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев ответил на вопрос журналистов о запасах нефти в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 100 лет хватит точно, по предварительным прогнозам. Но я хочу сказать, что у нас есть перспективные блоки. Правительством разработан и утвержден при поддержке Главы государства новый модельный контракт, который именно для разведки добычи этих месторождений предоставляет достаточно серьезные преференции. Многие компании уже ими воспользовались, в частности, подписал соответствующее соглашение «Лукойл», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

Тем не менее, по его словам, уже сейчас необходимо задумываться о восполнении ресурсов.

«Представители азербайджанской делегации в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан уже выразили заинтересованность в инвестициях. Они поставили новые вопросы о разведке и добыче углеводородов. Мы понимаем, что исходя из растущей потребности в энергии, нам необходимо продолжать затраты на восполнение ресурсной базы», - добавил министр.


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