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    09:19, 28 Август 2024 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали пять медалей на турнире по греко-римской борьбе в России

    борьба
    Фото: Olympic.kz

    Представители команды Казахстана по греко-римской борьбе с медалями завершили выступление на международном турнире в Новосибирске (Россия), передает агентство Kazinform со ссылкой на  Olympic.kz.

    В рамках старта в финал вышли два казахстанских борца. Один из них завоевал «золото», а другой — «серебро».

    Так, Амангали Бекболатов стал вторым в весовой категории до 55 кг, а Галым Кабдунасаров отметился золотой медалью в весе до 60 кг.

    Бронзовые награды завоевали Ержет Жарылкасын и Мейрамбек Айнагулов (до 63 кг).

    Адильхан Сатаев стал третьим в весе до 72 кг.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Борьба
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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