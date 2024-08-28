09:19, 28 Август 2024 | GMT +6
Казахстанцы завоевали пять медалей на турнире по греко-римской борьбе в России
Представители команды Казахстана по греко-римской борьбе с медалями завершили выступление на международном турнире в Новосибирске (Россия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.
В рамках старта в финал вышли два казахстанских борца. Один из них завоевал «золото», а другой — «серебро».
Так, Амангали Бекболатов стал вторым в весовой категории до 55 кг, а Галым Кабдунасаров отметился золотой медалью в весе до 60 кг.
Бронзовые награды завоевали Ержет Жарылкасын и Мейрамбек Айнагулов (до 63 кг).
Адильхан Сатаев стал третьим в весе до 72 кг.