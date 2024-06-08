Казахстанцы завоевали две медали на Кубке Азии в Южной Корее

Команда Казахстана по стрельбе из лука отметилась двумя бронзовыми медалями на Кубке Азии в Сувоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова стали третьими в стрельбе из блочного лука. Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова показали третий результат в стрельбе из классического лука.