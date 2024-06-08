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    15:47, 08 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы завоевали две медали на Кубке Азии в Южной Корее

    стрельба из лука
    Фото: НОК

    Команда Казахстана по стрельбе из лука отметилась двумя бронзовыми медалями на Кубке Азии в Сувоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Olympic.kz.

    Обе награды были завоеваны в соревнованиях среди смешанных команд.

    Андрей Тютюн и Адель Жексенбинова стали третьими в стрельбе из блочного лука. Даулеткельды Жанбырбай и Алина Ильясова показали третий результат в стрельбе из классического лука.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Корея Стрельба из лука
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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