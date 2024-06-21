Казахстанцы завоевали 5 медалей на Кубке мира по парапауэрлифтингу

В Тбилиси, в первый день соревнований на Кубке мира по парапауэрлифтингу, казахстанцы завоевали 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Среди молодежи Фархат Мутунов занял 1-е место в весе до 49 кг и 2-е место по сумме трех подходов.

Среди взрослых Ерболат Карибай в весе до 49 кг занял 3-е место по сумме трех подходов.

Среди женщин до 45 кг Турсынай Кабыл завоевала 3-е место и 2-е место по сумме трех подходов, тем самым поднялась на 7-е место в мировом рейтинге.

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

- На Кубке мира наши спортсмены успешно стартовали. Сегодня в первый день соревнований Турсынай Кабыл показала хорошие результаты и смогла обновить свой мировой рейтинг, который позволит ей войти в число претендентов на лицензию на Паралимпийские игры Париж-2024. Итоговый список обладателей лицензий по парапауэрлифтингу будет известен после 5 июля, — сказал начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Улан Ануар.

Фото: Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями

Кубок мира по парапауэрлифтингу является заключительным этапом отбора на Паралимпийские игры Париж-2024. В соревнованиях принимают участие 330 спортсменов из 72 стран мира. В составе сборной Казахстана выступают 12 спортсменов. Соревнования продлятся до 26 июня.