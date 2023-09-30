Казахстанцы вошли в ТОП-10 на Азиаде по триатлону

Казахстанские триатлонисты Екатерина Шабалина и Арина Шульгина вошли в ТОП-10 на Азиатских играх в соревнованиях по триатлону, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Екатерина Шабалина сумела финишировать 4-ой с результатом 2:03:12, с отставанием от лидера +2:08 минуты, а Арина Шульгина – 9-ой (2:10:12).

Первой финишировала Юко Такахаши (2:01:04), второй – Линь Синьюй (2:01:30). Тройку лидеров замкнула Ян Ифань (2:02:31).

Дистанция состояла из трех этапов: 1500 м плавание, 40 км вело и 10 км бег.