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    22:56, 21 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы вложили в финпирамиду жительницы Кокшетау 291 млн тенге

    финпирамида
    Фото: Freepik

    В Кокшетау вынесен приговор в отношении жительницы города, которая создала и руководила финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу  прокуратуры Акмолинской области.

    С целью привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии, она создала и руководила финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging». В финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков  - 291 миллион тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «Платформа CP Group».

    Приговором суда женщина признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет, с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

    Проверить компанию на признаки финансовой пирамиды возможно посредством телеграмм бота «Baiqa, piramida!».

     

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Прокуратура Кокшетау Финансовая пирамида
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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