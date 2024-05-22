Казахстанцы вложили в финпирамиду жительницы Кокшетау 291 млн тенге

В Кокшетау вынесен приговор в отношении жительницы города, которая создала и руководила финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

С целью привлечения денег под видом вложения в возобновляемые источники энергии, она создала и руководила финансовой пирамидой «Chia Tai Tianging». В финансовую пирамиду вовлечены денежные средства вкладчиков - 291 миллион тенге, которые переводились в криптовалюту и начислялись на платформу «Платформа CP Group».

Приговором суда женщина признана виновной и приговорена к лишению свободы сроком на 6 лет, с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций сроком на 5 лет.

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