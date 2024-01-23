22:18, 22 Январь 2024 | GMT +6
Казахстанцы выступят на Кубке мира по пулевой стрельбе
В Каире 24 января – 1 февраля состоится Кубок мира по пулевой стрельбе, на котором выступят и казахстанские спортсмены. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтуризма и спорта РК.
В соревнованиях примут участие 625 стрелков из 66 стран.
Честь нашей страны будут отстаивать Константин Малиновский, Никита Шахторин, Юрий Юрков, Елизавета Безрукова, Арина Алтухова, Александра Ле, Эльдар Иманкулов, Валерий Рахимжан, Кирилл Цуканов, Ирина Юнусметова, Валерия Попелова, Малика Сейл, Никита Чирюкин, Руслан Юнусметов и Артемий Кабаков.