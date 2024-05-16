Казахстанцы выступят на чемпионате Азии по армрестлингу

20 мая в Ташкенте стартует чемпионат Азии по армрестлингу. Казахстан на этом соревновании представят сильнейшие атлеты страны, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

В заявку национальной команды Казахстана попали именитые спортсмены - Данил Устинов, Михаил Нифонтов, Тойрат Касимов, Всеволод Польшин, Владислав Бородаев, Арна Калдыханкызы, Жаркын Амангельдыулы и Данил Попов.

Как отметил семикратный чемпион Азии и один из лидеров команды Данил Устинов, перед сборной стоит задача завоевать как можно больше золотых наград.

- Казахстанская школа армрестлинга считается одной из лучшей школ в мире. В первую очередь, это большая заслуга тренера Владимира Устинова, воспитавшего 4 чемпиона мира, около 10 чемпионов Азии, победителей чемпионата Казахстана и множества международных турниров. Энтузиаст и популяризатор своего дела Владимир Устинов - тренер с большой буквы, воспитавший не одно поколение спортсменов, достойно представляющих Казахстан на мировой арене. Этот человек способен заменить отца, вкладывая душу и силы не только в тренировочной процесс, но и совместный с воспитанниками поиск правильных жизненных ориентиров, - сказал Данил Устинов.

Фото: личный архив Данила Устинова

В свою очередь, 4-кратный чемпион мира и 9-кратный победитель азиатского первенства Михаил Нифонтов отметил, что в столице Узбекистана казахстанцы будут в числе главных соискателей наград.

- Мы постараемся оправдать ожидания болельщиков этого вида спорта. Владимир Устинов привел своего брата Данила в армрестлинг в 13 лет. Сейчас Данилу 20 и он один из главных претендентов на «золото» в своей категории. Владимир Алексеевич не дает поблажек брату, что позволяет ему быть требовательным и к остальным подопечным, - сказал М. Нифонтов.

По словам наставника сборной Казахстана Владимира Устинова, каждый член команды представляет из себя достойного претендента на призовые места.

- В прошлом году соревнования проходили в Дубае и казахстанцы показали наилучший результат на чемпионатах Азии. Чемпионами стали Данил Устинов, завоевавший 3 золотые медали, Михаил Нифонтов также вернулся на родину с 3 золотыми наградами, Арна Калдыханкызы и Анель Алмухамбетова выиграли по 2 медали высшей пробы. Всеволод Польшин взял 2 «серебра». Тот показатель позволяет нам рассчитывать свои силы и проявить здоровые амбиции в споре с сильнейшими армрестлерами планеты и в очередной раз порадовать болельщиков Казахстана, - подытожил наставник.