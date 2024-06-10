Казахстанцы выступили на турнире по настольному теннису в Швеции

В Хельсингборге (Швеция) завершился международный турнир по настольному теннису WTT Youth Contender, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В возрастных категориях до 19, 17, 15, 13 лет Казахстан представляли карагандинцы Алан Курмангалиев, Альбина Жаксылыкова, Мария Лукьянова. К сожалению, наши спортсмены не смогли добраться до пьедестала почёта. Ниже представлены результаты.

1/16 финала - Алан Курмангалиев - Ллейтон Уллманн (Германия) - 2:3

1/16 финала - Альбина Жаксылыкова - Эмма Клеман (Дания) - 0:3

1/8 финала - Мария Лукьянова - Чен Ю-Джэнь (Тайбэй) - 0:3