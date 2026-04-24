Казахстанцы выиграли первые очки в рейтинг для отбора на Олимпиаду-2028 в гребле

Нынешнее континентальное первенство, проходящее в Китае, приковывает к себе особое внимание в связи с тем, что на нем разыгрываются не только медали, но и очки для рейтинга, на основании которого будут распределены лицензии для участия в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Казахстанская команда на азиатском первенстве выиграла четыре награды, пополнив свою копилку также и очками в олимпийский рейтинг.

Золото завоевала Стелла Суханова, успешно выступившая в соревнованиях на байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров (К-1, 1000 m). В финале она опередила опытную представительницу Китая Цюй Нин, ставшую серебряным призером, а также Милану Душеву-Янич из Узбекистана.

В смешанных соревнованиях на байдарке-двойке на дистанции 500 метров (К-2, 500 m) Артем Терещенко и Ольга Шмелева стали серебряными призерами, уступив дуэту из Китая.

Кроме того, бронзовая призерка чемпионата мира-2024, каноистка Мария Бровкова заняла на чемпионате Азии-2026 третье место на дистанции 500 метров (С-1, 500 m). Золотую медаль завоевала представительница Китая, серебряную спортсменка из Вьетнама.

В соревновании в каноэ-двойке на 1000 метров (C-2, 1000 m) Тимофей Емельянов и Владислав Руденко также стали третьими.

Таким образом, по итогам первого дня соревнований сборная Казахстана завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

