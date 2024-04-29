Теперь голосовые запросы поиску Яндекса можно задавать на казахском языке

Поиск Яндекса стал понимать голосовые запросы на казахском языке. Теперь казахстанские пользователи могут голосом задавать вопросы не только на русском, но и на своём родном языке. Новая возможность доступна в мобильных приложениях Яндекс Браузер и Яндекс с Алисой, передает агентство Kazinform.

В марте больше 12 млн казахстанцев воспользовались поиском Яндекса, из них 4,5 млн — через мобильное приложение. На смартфоне задавать вопросы голосом удобнее, чем набирать текст. Заранее выбирать язык общения не нужно. Яндекс поймёт, даже если человек смешает русский и казахский языки — например, спросит «Қожа Ахмет Ясауи мавзолей қай жерде орналасқан?». Чтобы задать голосовой запрос, нужно нажать на иконку с микрофоном в поисковой строке приложения.

По запросам на казахском пользователи увидят не только документы на национальном языке, но и англо- и русскоязычные материалы в нейросетевом переводе на казахский. С внедрением нейроперевода количество полезных материалов на казахском языке увеличилось в поиске более чем на 15 миллионов.

Фото: Яндекс

— Мы планомерно создаём поисковые продукты на казахском языке: это удобно для пользователей и способствует развитию национального языка и культуры. Распознавание голосовых запросов на казахском — еще один шаг в этом направлении, — говорит Алмаз Саденов, старший менеджер Поиска в Казахстане.

Для распознавания голосовых запросов Яндекс Казахстан использует технологию SpeechKit, адаптированную для казахского языка. Голосовой запрос переводится в текст, а затем передаётся в поиск. В итоге пользователь получает такой же ответ, как если бы написал вопрос вручную.

Фото: Яндекс



Яндекс Казахстан — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.