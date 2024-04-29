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    15:30, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Теперь голосовые запросы поиску Яндекса можно задавать на казахском языке

    яндекс
    Фото: ТАСС

    Поиск Яндекса стал понимать голосовые запросы на казахском языке. Теперь казахстанские пользователи могут голосом задавать вопросы не только на русском, но и на своём родном языке. Новая возможность доступна в мобильных приложениях Яндекс Браузер и Яндекс с Алисой, передает агентство Kazinform.

    В марте больше 12 млн казахстанцев воспользовались поиском Яндекса, из них 4,5 млн — через мобильное приложение. На смартфоне задавать вопросы голосом удобнее, чем набирать текст. Заранее выбирать язык общения не нужно. Яндекс поймёт, даже если человек смешает русский и казахский языки — например, спросит «Қожа Ахмет Ясауи мавзолей қай жерде орналасқан?». Чтобы задать голосовой запрос, нужно нажать на иконку с микрофоном в поисковой строке приложения.

    По запросам на казахском пользователи увидят не только документы на национальном языке, но и англо- и русскоязычные материалы в нейросетевом переводе на казахский. С внедрением нейроперевода количество полезных материалов на казахском языке увеличилось в поиске более чем на 15 миллионов.

    Яндекс
    Фото: Яндекс

    — Мы планомерно создаём поисковые продукты на казахском языке: это удобно для пользователей и способствует развитию национального языка и культуры. Распознавание голосовых запросов на казахском — еще один шаг в этом направлении, — говорит Алмаз Саденов, старший менеджер Поиска в Казахстане.

    Для распознавания голосовых запросов Яндекс Казахстан использует технологию SpeechKit, адаптированную для казахского языка. Голосовой запрос переводится в текст, а затем передаётся в поиск. В итоге пользователь получает такой же ответ, как если бы написал вопрос вручную.

    Яндекс
    Фото: Яндекс


    Яндекс Казахстан — технологическая компания, которая создаёт продукты и сервисы на основе машинного обучения и нейросетей. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в Казахстане. В стране уже работают поисковые, городские, облачные и развлекательные сервисы, также компания развивает образовательные и социальные проекты.

    Теги:
    Казахстан Яндекс Развитие IT технологий в Казахстане Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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