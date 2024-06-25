Казахстанцы стали меньше покупать жилье в кредит

В РК снизился интерес к ипотечному кредитованию. По данным аналитического центра ПКБ, в мае число оформленных займов сократилось сразу на 14%, передает агентство Kazinform со ссылкой на krisha.kz.

Так, если в апреле казахстанцы взяли в банках почти 10 тысяч ипотек, то в мае — всего 8,5 тысяч. Заметно снизилась и общая сумма займов — на 16% за месяц.

Общая сумма ипотек, выданных в мае, составила 129,4 млрд тенге.

Сейчас в Казахстане куплено в ипотеку 558 тысяч квартир и домов — это общее количество действующих займов на 1 июня 2024 года. Общая сумма, которую должны банкам все ипотечники, превышает 6 трлн тенге.