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    21:59, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы стали меньше покупать жилье в кредит

    ипотека
    Фото: freepik.com

    В РК снизился интерес к ипотечному кредитованию. По данным аналитического центра ПКБ, в мае число оформленных займов сократилось сразу на 14%, передает агентство Kazinform со ссылкой на krisha.kz.

    Так, если в апреле казахстанцы взяли в банках почти 10 тысяч ипотек, то в мае — всего 8,5 тысяч. Заметно снизилась и общая сумма займов — на 16% за месяц.

    Общая сумма ипотек, выданных в мае, составила 129,4 млрд тенге.

    Сейчас в Казахстане куплено в ипотеку 558 тысяч квартир и домов — это общее количество действующих займов на 1 июня 2024 года. Общая сумма, которую должны банкам все ипотечники, превышает 6 трлн тенге.

    Теги:
    Ипотека Казахстанцы Недвижимость Кредит Жилье
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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