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    16:10, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье

    квартиры
    Коллаж Kazinform

    Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в мае 2024 года составило 31 071, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

    Из них: 7 668 – по индивидуальным домам 23 403 – по квартирам в многоквартирных домах.

    По сравнению с апрелем 2024 г. (31 248) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,6%.

    Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 427 – 20,7%) и Астана (4 467 – 14,4%), а также Карагандинская область (2 687 – 8,6%).

    Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 344 единиц (1,1%). 

    Количество сделок купли-продажи жилья за май 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4%, тогда было зарегистрировано 25 588 сделок. 

    Теги:
    Астана Жилье Общество Алматы Статистика
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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