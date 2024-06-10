Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье

Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане в мае 2024 года составило 31 071, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Из них: 7 668 – по индивидуальным домам 23 403 – по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с апрелем 2024 г. (31 248) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 0,6%.

Лидерами по количеству сделок, как и ранее, остаются города Алматы (6 427 – 20,7%) и Астана (4 467 – 14,4%), а также Карагандинская область (2 687 – 8,6%).

Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 344 единиц (1,1%).

Количество сделок купли-продажи жилья за май 2024 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 21,4%, тогда было зарегистрировано 25 588 сделок.