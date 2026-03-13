Казахстанцы стали меньше покупать и продавать жилье

Лидерами по количеству сделок остаются города Алматы (5 732 — 20,9%) и Астана (5 242 — 19,1%), а также Карагандинская область (2 250 — 8,2%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Улытау — 255 сделок (0,9%).

По сравнению с январем 2026 года в феврале наивысший рост сделок зафиксирован в области Абай (+20,4%), Северо-Казахстанской (+14,2%) области и городе Алматы (+10,4%). А наибольший спад за месяц зафиксирован в городе Шымкенте (-28,3%), Жамбылской (-15,8%) и Кызылординской (-12,9%) областях.

Количество сделок по жилью в многоквартирных домах по сравнению с январем 2026 года уменьшилось на 2,1% (на 466 сделок). Всего в феврале 2026 года по квартирам было совершено 21 259 сделок, что составляет 77,5% от общего числа сделок. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Алматы (24,4%), Астану (24,1%), а также Карагандинскую область (8,6%). Лидерами в продажах по количеству комнат стали однокомнатные квартиры, в феврале 2026 года по ним было зарегистрировано 8 306 сделок.

По сравнению с январем 2026 года в феврале количество сделок по индивидуальным домам увеличилось на 2,4% (на 142 сделки). Всего в феврале их было зафиксировано 6 162 сделки. Наибольший рост количества сделок по индивидуальным домам наблюдается в Атырауской (+29,2%), Карагандиской (+27,4%) областях и в городе Алматы (+26,1%). Наибольший спад в количестве сделок зафиксирован в области Улытау (-26,4%), Мангистауской (-19,4%) и Костанайской (-16%) областях.

Количество сделок купли-продажи жилья за февраль 2026 г. по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось на 5,5%, тогда было зарегистрировано 29 022 сделки. Наивысший рост сделок был отмечен в Атырауской (14%) области, наибольшое снижение — в области Улытау (-30,3%). Уменьшение наблюдается в количестве сделок за январь–февраль 2026 года по сравнению c январем-февралем 2025 года — на 8%.

О том, как казахстанцам проверить застройщика перед покупкой жилья, читайте в материале Kazinform.