Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Центральной Азии по каратэ
В Самарканде (Узбекистан) прошел IX чемпионат Центральной Азии по каратэ (WKF). В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 6 стран. Награды были разыграны в нескольких возрастных группах от 10 лет до взрослых в дисциплинах ката и кумитэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.
По итогам чемпионата сборная Казахстана уверенно заняла первое место в командном зачете. Наши спортсмены завоевали 39 золотых, 30 серебряных, 47 бронзовых медалей.
На втором месте сборная Узбекистана с 22 золотыми, 29 серебряными, 58 бронзовыми наградами.
Замыкает тройку лучших сборная Туркменитана с 6 золотыми, 7 серебряными и 20 бронзовыми медалаями.
На четвертом месте сборная Кыргызстана, на пятом - сборная Ирана и на шестом - каратисты из Таджикистана.