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    09:12, 10 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Центральной Азии по каратэ

    Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Центральной Азии по каратэ
    Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК

    В Самарканде (Узбекистан) прошел IX чемпионат Центральной Азии по каратэ (WKF). В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 6 стран. Награды были разыграны в нескольких возрастных группах от 10 лет до взрослых в дисциплинах ката и кумитэ, передает агентство Kazinform  со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.

    По итогам чемпионата сборная Казахстана уверенно заняла  первое место в командном зачете. Наши спортсмены завоевали 39 золотых, 30 серебряных, 47 бронзовых медалей.

    На втором месте сборная Узбекистана с 22 золотыми, 29 серебряными, 58 бронзовыми наградами.

    Замыкает тройку лучших сборная Туркменитана с 6 золотыми, 7 серебряными и 20 бронзовыми медалаями. 

    На четвертом месте сборная Кыргызстана, на пятом - сборная Ирана и на шестом - каратисты из Таджикистана.

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Узбекистан
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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