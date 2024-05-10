Казахстанцы стали лучшими на чемпионате Центральной Азии по каратэ

В Самарканде (Узбекистан) прошел IX чемпионат Центральной Азии по каратэ (WKF). В соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов из 6 стран. Награды были разыграны в нескольких возрастных группах от 10 лет до взрослых в дисциплинах ката и кумитэ, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта РК.