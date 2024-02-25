Казахстанцы стали больше есть шоколад

За январь–декабрь 2023 года казахстанские кондитеры произвели 106,9 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара — рекордный объём с 2017-го, когда было выпущено 117 тыс. тонн. По сравнению с январём–декабрем 2022 года производство выросло на 10,4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на energyprom.kz.

Однако в январе текущего года выпуск в секторе составил лишь 6,6 тыс. тонн шоколада и изделий из шоколада и сахара — сразу на 17,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что касается уровня самообеспечения, казахстанские кондитеры по итогам января–декабря 2023 года обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на 47,5% — ненамного лучше, чем годом ранее (на 45,8%). Импорт шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара вырос на 2,9%, до 118 тыс. тонн. Доля импорта хоть и сократилась, но по-прежнему составляла более половины: 52,5%.

Экспорт за год увеличился на 2,3%, составив за январь–декабрь 2023 года 36,3 тыс. тонн. Реализация на внутреннем рынке при этом выросла на 7,2%, до 188,7 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара.

По итогам января текущего года цены на шоколад выросли на 0,6% за месяц. Для сравнения: в декабре шоколад подорожал на 0,8%, а в январе 2023 года — на 0,9%.

За год шоколад вырос в цене на 9%, что значительно меньше по сравнению с январём 2023 года, когда было отмечено удорожание в секторе сразу на 24,5% в годовой динамике.

Годовой рост цен на шоколад был отмечен в 19 из 20 регионов РК. Наибольшее удорожание зафиксировали в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях: на 22% и на 20,3% соответственно. Заметный рост цен также был отмечен в Астане и Мангистауской области: на 15,2% и на 15% соответственно.

Меньше всего шоколад подорожал в Восточно-Казахстанской (на 2,4%) и Павлодарской (на 5,9%) областях. А в Туркестанской области даже наблюдалось снижение цен, но лишь на 0,2%.

Потребление шоколада казахстанцами выросло за год на 13,1%, до 682 граммов в среднем на душу населения за январь–сентябрь 2023 года.

При этом в сельской местности шоколада потребляли больше, чем в городской: 757 против 636 граммов. Потребление шоколада в сельской местности выросло на 12%, в городской — на 15%.