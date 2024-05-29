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    20:06, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы смогут вернуть деньги с QIWI-кошельков

    деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    QIWI Kazakhstan выплатит остатки денежных средств со счетов QIWI-кошельков с балансом в рублях, долларах и евро. Об этом заявили в компании совместно с российским Агентством по страхованию вкладов (АСВ), передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Заявления принимаются до 10 июня 2024 года включительно, - уточнили в компании. 

    Деньги вернут в тенге по курсу Нацбанка на 27 мая:
    1 российский рубль = 4,94 тенге;
    1 доллар США = 443,16 тенге;
    1 евро = 480,39 тенге.

    В феврале этого года в России лишился лицензии «КИВИ Банк», после чего у некоторых пользователей были заблокированы счета.

    Теги:
    Деньги Экономика Россия
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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