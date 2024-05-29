Казахстанцы смогут вернуть деньги с QIWI-кошельков

QIWI Kazakhstan выплатит остатки денежных средств со счетов QIWI-кошельков с балансом в рублях, долларах и евро. Об этом заявили в компании совместно с российским Агентством по страхованию вкладов (АСВ), передает корреспондент агентства Kazinform.

- Заявления принимаются до 10 июня 2024 года включительно, - уточнили в компании.

Деньги вернут в тенге по курсу Нацбанка на 27 мая:

1 российский рубль = 4,94 тенге;

1 доллар США = 443,16 тенге;

1 евро = 480,39 тенге.

В феврале этого года в России лишился лицензии «КИВИ Банк», после чего у некоторых пользователей были заблокированы счета.