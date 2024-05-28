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    16:35, 28 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы смогут продавать электричество, получаемое от ВИЭ: в Сенате рассматривают закон

    Казахстанцы смогут продавать электричество, получаемое от ВИЭ: в Сенате рассматривают закон
    Фото: Сенат Парламента РК

    Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании обсудили закон, касающийся использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Согласно закону, вводится новое понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии» с мощностью до 200 киловатт. Цель закона – поощрить использование возобновляемых источников энергии среди населения, малых и средних предприятий, а также крестьянских и фермерских хозяйств.

    Также законодательно закрепляются обязательства энергоснабжающих организаций по покупке электроэнергии у нетто-потребителей и их подключению к электрическим сетям. В свою очередь, нетто-потребители получат право продавать электроэнергию по предельному тарифу с малых гидроэлектростанций до 10 МВт.

    По итогам расширенного заседания депутатами было принято решение направить закон на рассмотрение палаты.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Электроэнергия Парламент Энергетика
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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