Казахстанцы смогут продавать электричество, получаемое от ВИЭ: в Сенате рассматривают закон

Депутаты комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству на расширенном заседании обсудили закон, касающийся использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената.

Согласно закону, вводится новое понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии» с мощностью до 200 киловатт. Цель закона – поощрить использование возобновляемых источников энергии среди населения, малых и средних предприятий, а также крестьянских и фермерских хозяйств.

Также законодательно закрепляются обязательства энергоснабжающих организаций по покупке электроэнергии у нетто-потребителей и их подключению к электрическим сетям. В свою очередь, нетто-потребители получат право продавать электроэнергию по предельному тарифу с малых гидроэлектростанций до 10 МВт.

По итогам расширенного заседания депутатами было принято решение направить закон на рассмотрение палаты.