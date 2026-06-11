Казахстанцы смогут пользоваться eGov и eOtinish при нулевом балансе на телефоне

Депутаты Сената одобрили поправки по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, что затронет всех пользователей eGov и eOtinish, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила сенатор Ляззат Рысбекова, документ предусматривает меры по повышению качества и доступности услуг связи.

— В частности, гражданам будет обеспечен бесплатный доступ к социально значимым государственным сервисам, таким как eGov, eGov Business, eOtinish и другим, при отсутствии средств на счете мобильной связи, — отметила она.

Совершенствуется система верификации абонентских устройств сотовой связи путем передачи соответствующих функций Государственной радиочастотной службе, что должно обеспечить законный оборот мобильных устройств и сократить теневой импорт телефонов.

Отдельные поправки направлены на повышение эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы «112» путем предоставления дополнительных инструментов для оперативного реагирования при ЧС.

Кроме того, создаются дополнительные условия для развития телекоммуникационной инфраструктуры. В частности, упрощаются процедуры строительства объектов связи.

— Речь идет о снижении административных барьеров при размещении антенно-мачтовых сооружений и иной инфраструктуры связи, что позволит быстрее расширять покрытие мобильной связью и интернетом, в том числе в сельских, отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, — пояснила депутат.

Также обеспечивается транзит международного трафика, что имеет значение для развития Казахстана как регионального цифрового хаба и размещения крупных центров обработки данных. Вместе с тем, законом предусмотрены меры по развитию центров обработки данных и привлечению инвестиций в цифровую инфраструктуру.

— С учетом их значения для цифровой безопасности и устойчивого функционирования государственных информистем ЦОДы будут относиться к стратегическим объектам. Одновременно вводится уведомительный порядок их ввода в эксплуатацию. Это позволит государству вести учет таких объектов, понимать их параметры и обеспечивать необходимое взаимодействие с владельцами центров обработки данных по вопросам безопасности и устойчивости инфраструктуры, — сообщила Ляззат Рысбекова.

Кроме того, поправками предусматривается механизм привлечения частных инвестиций в модернизацию действующих электростанций, прежде всего угольной генерации, с участием ЦОДов и субъектов цифрового майнинга в качестве долгосрочных потребителей электроэнергии.

— Смысл данного механизма заключается в том, что инвестор модернизирует действующую электростанцию или увеличивает ее мощность без обязательств государства по возврату инвестиций. Часть прироста мощности может реализовываться напрямую центрам обработки данных и субъектам цифрового майнинга, а оставшаяся часть направляется в общую энергосистему, — объяснила сенатор.

Ранее сообщалось о начале работ по строительству «Долины ЦОДов» в Павлодарской области.