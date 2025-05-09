Казахстанцы смогут покупать SIM-карты только у официальных операторов

— Проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемыми с использованием сим-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. Предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу сим-карт без идентификации личности. После вступления в силу данных поправок сим-карты можно будет приобретать только у операторов связи. Это позволит снизить количество мошеннических действий, — говорится в документе.

Как пояснили в министерстве, операторы связи создадут специализированный колл-центр, в который абоненты смогут обращаться при подозрениях на мошенничество.

— Для повышения безопасности абонентов и борьбы с мошенничеством операторы связи создадут специализированный колл-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана. Такая мера позволит быстро выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов, а также повысит цифровую грамотность населения и уровень доверия к услугам операторов, — отметили в ведомстве.

В случае подтверждения мошенничества оператор сотовой связи будет обязан заблокировать номер, с которого поступали подозрительные звонки. Такая мера, по мнению разработчиков, позволит повысить цифровую безопасность и доверие населения к услугам связи.

— Мошенники активно используют подменные и международные номера, что затрудняет расследование и способствует безнаказанности. Предлагаемое изменение направлено на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи, — подчеркивают в министерстве.

Проект изменений «Об утверждении правил оказания услуг связи» вынесен на публичное обсуждение до 23 мая 2025 года на площадке «Открытые НПА».

Ранее мы писали, что 80 тысяч SIM-карт изъяли правоохранители у мошенников.