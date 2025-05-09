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    18:42, 08 Май 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут покупать SIM-карты только у официальных операторов

    Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК подготовило проект поправок в правила оказания услуг связи, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    SIM-карта
    Фото: pixabay

    — Проект направлен на борьбу с интернет-мошенничеством, совершаемыми с использованием сим-карт казахстанских операторов, зарегистрированных без идентификации конечного пользователя. Предлагается усилить контроль за регистрацией абонентских номеров и ввести ограничения на продажу сим-карт без идентификации личности. После вступления в силу данных поправок сим-карты можно будет приобретать только у операторов связи. Это позволит снизить количество мошеннических действий, — говорится в документе

    Как пояснили в министерстве, операторы связи создадут специализированный колл-центр, в который абоненты смогут обращаться при подозрениях на мошенничество.

    — Для повышения безопасности абонентов и борьбы с мошенничеством операторы связи создадут специализированный колл-центр, куда пользователи смогут оперативно сообщать о попытках обмана. Такая мера позволит быстро выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера, собирать данные для правоохранительных органов, а также повысит цифровую грамотность населения и уровень доверия к услугам операторов, — отметили в ведомстве.

    В случае подтверждения мошенничества оператор сотовой связи будет обязан заблокировать номер, с которого поступали подозрительные звонки. Такая мера, по мнению разработчиков, позволит повысить цифровую безопасность и доверие населения к услугам связи.

    — Мошенники активно используют подменные и международные номера, что затрудняет расследование и способствует безнаказанности. Предлагаемое изменение направлено на защиту граждан и исключение условий для совершения преступлений с использованием мобильной связи, — подчеркивают в министерстве.

    Проект изменений «Об утверждении правил оказания услуг связи» вынесен на публичное обсуждение до 23 мая 2025 года на площадке «Открытые НПА».

    Ранее мы писали, что 80 тысяч SIM-карт изъяли правоохранители у мошенников. 

    Теги:
    МЦРИАП Интернет-мошенничество Связь, ТВ, IT
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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