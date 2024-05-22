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    18:50, 21 Май 2024 | GMT +6

    Казахстанцы смогут напрямую летать в Оман

    Оман
    Фото: shutterstock

    С 18 июня этого года оманская авиакомпания «Salam Air» планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК. 

    Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320/А321» емкостью 180-230 кресел.

    - Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами, - отметили в ведомстве.

    Теги:
    Туризм Авиация Министерство транспорта РК Транспорт Ближний Восток
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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