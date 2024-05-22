Казахстанцы смогут напрямую летать в Оман

С 18 июня этого года оманская авиакомпания «Salam Air» планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа «Эйрбас-А320/А321» емкостью 180-230 кресел.