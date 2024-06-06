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    10:00, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстанцы сыграют товарищеский матч с Арменией в Ереване

    футбол
    Фото: КФФ

    В пятницу, 7 июня, в Ереване пройдет товарищеский матч, в котором сборная Армении примет команду Казахстана, сообщает Sports.kz.

    Прямая трансляция матча Армения — Казахстан начнется в 21:00 по астанинскому времени. Посмотреть эту игру в прямом эфире можно будет на телеканале «Qazsport». 

    Несмотря на то, что Станислав Черчесов уже назначен на пост главного тренера сборной Казахстана, он не будет руководить командой в предстоящих товарищеских матчах с Арменией и Азербайджаном. Первый официальный матч под руководством российского специалиста сборная Казахстана проведет 6 сентября — это будет домашняя игра с Норвегией в новом сезоне Лиги наций. Что касается последних матчей Казахстана, то в марте она разгромно проиграла Греции в плей-офф Лиги наций — 0:5, а затем в товарищеской игре уступила Люксембургу — 1:2.



    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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