Казахстанцы с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней

Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для граждан ряда государств, в том числе Республики Казахстан, с 60 до 30 дней, передает Kazinform со ссылкой на Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд.

Соответствующее решение Кабинета министров Таиланда вступает в силу 15 сентября 2026 года.

После вступления в силу данной нормы для граждан Казахстана будет применяться Соглашение между Правительствами Республики Казахстан и Королевства Таиланд об освобождении владельцев национальных паспортов от визовых требований.

В соответствии с Соглашением граждане Казахстана смогут находиться в Таиланде без визы до 30 календарных дней с даты въезда, при этом суммарный срок пребывания не должен превышать 90 календарных дней в течение каждого 180-дневного периода.

В этой связи, гражданам Казахстана, планирующим поездки в Таиланд, рекомендуется учитывать изменения миграционного режима.

При необходимости пребывания в стране свыше 30 дней следует заблаговременно оформить соответствующую визу.

Ранее мы писали, что полностью отменяется предыдущее постановление от 15 июля 2024 года, которое предоставляло 60-дневный безвизовый режим гражданам 93 стран и территорий для осуществления туристических и краткосрочных деловых поездок.